Ленинградским НКО — доступ к госсервисам

Соответствующее решение принято в ходе совещания с Министерством цифрового развития и Министерством экономического развития по разработке пакета подзаконных актов для реализации принятого в этом году закона о защите сайтов НКО от зарубежных хакерских атак, автором которого является депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко.

«С 2024 года на Гособлако свои сайты смогут перенести НКО, которые системно сталкиваются с хакерскими атаками из-за рубежа и которые хранят большое количество персональных данных. При этом это будет не «голый сервер», там будут и внутренняя архитектура сайта, и техническое сопровождение его работы. Возможностью бесплатно воспользоваться Госвеб конструктором смогут организации из Реестра социально ориентированных НКО, который ведёт Министерство экономического развития. Определять их будут региональные органы власти, отвечающие за развитие некоммерческого сектора», — рассказала молодой парламентарий.

Это поможет НКО не только усилить свою цифровую и информационную безопасность, но и увеличит шансы на получение грантов, поскольку во многих конкурсах учитывается информационная открытость организации. Наличие сайта также повышает доверие к конкретной НКО.

«Для того, чтобы определить, какие страницы должны быть обязательно предусмотрены в федеральном Госвеб конструкторе, мы проведем в июле Всероссийское обсуждение на площадке «Центра поддержки гражданских инициатив» сторонников «Единой России» совместно с партийным проектом «Цифровая Россия»», где представители российских НКО выскажут свои предложения. Все инициативы будут учтены и переданы в Министерство цифрового развития», — добавила Ольга Занко.