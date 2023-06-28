Ресурс Фонда капремонта иссякает

Инициатор его обсуждения, депутат Вадим Будеев (КПРФ), обозначил целый ряд вопросов, возникающих у жителей относительно эффективности использования денежных средств и учета их интересов при проведении капремонта.

Напомним, некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» создана в соответствии с распоряжением Правительства региона в сентябре 2013 года и с целью осуществления деятельности по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Как сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков, за период с 2013 по 2022 годы счет взносов на капитальный ремонт собственников помещений в МКД собрано 17,5 млрд рублей, израсходовано почти 16,9 млрд рублей. Остаток на 1 января 2023 года составил 570 млн рублей. За первый квартал текущего года собрано 852 млн рублей, израсходовано на 1 апреля с учётом имеющегося остатка 1,3 млрд рублей. В настоящее время на счетах Фонда находится порядка 200 млн рублей, которые также в работе.

За прошедшие 10 лет Фондом проведено 10832 вида работ в 4046 многоквартирных домах, в том числе 5402 вида строительно-монтажных работ, из них: 1206 работ по капитальному ремонту крыш; 915 работ по капитальному ремонту фасадов; 804 – по капитальному ремонту систем электроснабжения; 543 – по капитальному ремонту лифтового оборудования. Кроме того, выполнено 5003 вида работ по разработке проектной документации.

В целях реализации региональной программы капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации формируются трехлетние краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта. Подача заявок на проведение капитального ремонта законодательством не предусмотрена. На 2023-2025 годы запланированы 7704 вида работ в 4571 многоквартирных домах на общую сумму 20,5 млрд рублей, в том числе в 2023 году запланировано выполнение 1032 видов работ в 249 многоквартирных домах на общую сумму 6,01 млрд рублей. Прошлая трехлетка выполнена на 99,6%.

– Давайте говорить откровенно. Сейчас набран высокий темп проведения капитального ремонта, и для его сохранения мы должны либо оптимизировать платежи с населения, либо увеличить финансирование из областного бюджета. Чудес не бывает, - констатировал Александр Дрозденко.

Глава комитета по ЖКХ подтвердил, что это действительно так. Для того, чтобы Фонд был полностью устойчивым, по методике расчёта Минстроя тариф должен составлять 41 рубль с квадратного метра. В Ленобласти он равен 11 рублям.

«41 рубль никто не установит, а вот найти какой-то разумный баланс – это тема для обсуждения», - подчеркнул губернатор.

Что касается переноса установленного срока капремонта на более поздний период или ранний период осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания собственников в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 625. За период с 2018 года по май 2023 года перенос срока проведения капитального ремонта на более ранний период был осуществлен по 349 видам работ в 276 домах, на более поздний период – по 204 видам работ в 165 домах. На срок до 15 лет перенесено 11 многоквартирных домов в связи с выполнением работ по капитальному ремонту ранее. Отказано в переносе сроков на более ранний период по 224 заявлениям (в основном из-за отсутствия собираемости взносов на капитальный ремонт); на более поздний – по 27 заявлениям (в связи с представлением документов не в полном объеме и (или) оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Мария Суворова,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области