Ленобласть ждут всероссийские скачки

«Впервые Кубок Губернатора был разыгран в 2001 году. Это основное конноспортивное событие в нашем регионе и один из самых престижных турниров по конному спорту, который проводится на территории России. Жители и гости Ленинградской области смогут увидеть его вживую – вход на все дни соревнований свободный, а 8 и 9 июля зрителей ждет развлекательная программа: фудкорты, аквагрим, аттракционы, катание на пони», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой.

Турнир пройдет на манеже конноспортивного клуба «Дерби». Ленинградскую область представят ведущие спортсмены региона – Татьяна Бурлачко, Василиса Ерастова, Глеб Вощакин, Михаил Эшмаков и Мария Лопота. В молодежный состав войдут Александра Пеньковская, Екатерина Корсакова и Ева Горносталева.

Бороться за победу будут участники трех возрастных категорий: мужчины и женщины, юноши и девушки 14-18 лет, мальчики и девочки 12-14 лет.