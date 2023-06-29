«Здесь неизвестных нет солдат...»

В этот день на воинском мемориале в деревне Пижма собрались бойцы поисковых отрядов, активисты движения «Волонтеры Победы», представители местных властей, жители Гатчинского района.

Несмотря на то, что Великая Отечественная война давно закончилась, поисковики продолжают вести свой бой, вырывая у времени имена и подвиги наших героев, возвращая их родным, близким и всем нам. Их усилиями дополняется летопись Великой Отечественной войны.

Останки пяти советских бойцов были обнаружены поисковиками отряда «Легенда» в июне в районе деревни Пижма Кобринского поселения. Как сообщается, двое из них были убиты, защищая гатчинскую землю в 1941 году. Трое бойцов погибли, освобождая ее от немецко-фашистских захватчиков в январе 1944 года. По словам поисковиков, подписных вещей или медальонов найдено не было.

- Сегодня ещё пятеро бойцов, защищавших наши родные земли в жестоких битвах, обретут покой, - отметил заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук. - Мы чтим память наших ребят, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами жили в мирное время. Огромная благодарность поисковому отряду «Легенда» за вклад в увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Вечная слава героям!

В траурном перезахоронении по традиции приняли участие главы администраций Кобринского и Новосветского поселений Вячеслав Федорченко и Елена Огнева.

- Низкий поклон поисковикам, отдающих столько времени на поиски наших бойцов, которые до сих пор еще находятся на поле боя, - сказал Вячеслав Федорченко. - Не стоит забывать, что сейчас идет специальная военная операция, и жители наших поселений, такие же бойцы, защищают нашу Родину от фашизма. Поэтому победа будет за нами!

- Восемьдесят лет назад эти пять солдат отдали самое ценное, что у них было — свою жизнь, - говорит командир поискового отряда «Легенда» Евгений Алексеев. - К большому сожалению, те силы, с которыми мы тогда боролись, вновь подняли свою голову. И сегодня наши братья и сестры, наши отцы и друзья также стоят на том рубеже, но на юге нашей страны. Благодаря им мы можем сейчас жить и дышать. Никогда не забывайте о тех, кто-то сейчас вместо нас защищает нашу Родину. Вечная память всем нашим защитникам во все времена!

- Сегодня мы провожаем в последний путь пятерых бойцов Красной армии, - отметил консультант отдела по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества областного Комитета по молодежной политике Герман Сакс. - С той войны прошло уже много лет. Иногда раздаются голоса: а нужно ли продолжать эту поисковую работу, нужно ли хоронить наших воинов, столько лет ведь прошло... Но позиция нашего государства, позиция нашего общества говорит о том, что это очень важная работа. Это нужно для того, чтобы отдать дань памяти и уважения ратному подвигу наших воинов, которые сложили свои головы на полях сражений. Без этой памяти мы можем перестать быть россиянами...

После минуты молчания по православному обычаю над останками бойцов была совершена лития, которую провел настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Прибытково отец Сергий Морозов.

Церемонию захоронения павших воинов провели бойцы поисковых отрядов Гатчинского района. В честь тех, кто не вернулся с войны, был произведен троекратный оружейный залп - воинский салют.

Юлия Лысанюк