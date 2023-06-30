Ленинградцы – на защите Родины

Важное решение

В этот день прогноз погоды обещал Санкт-Петербургу затяжной дождь и настоящую бурю. Но небесная канцелярия оказалась на стороне наших защитников. Сборы добровольцев перед зданием областного военкомата на набережной Фонтанки проходили в яркий солнечный день. Личные вещи остались сухими, а настроение – боевым.

На плацу выстроились десятки человек, всего – более полусотни добровольцев. Каждый из них заключил годовой контракт с Министерством обороны Российской Федерации и самостоятельно принял важное решение – отправиться в зону СВО. Уже сегодня начнётся их путь на Донбасс. Дорога обещает быть комфортной: Ленинградская область приготовила для добровольцев специальный фирменный поезд.

Стараюсь всмотреться в лицо каждого: вот добродушный молодой человек гренадёрского роста, за его спиной – серьёзный мужчина с седыми волосами. Неподалёку парень с модными татуировками беседует со своим соседом по строю – уроженцем Кавказа. Такие непохожие люди, такие разные судьбы – и один выбор на всех.

– Я здесь один из самых молодых. Но решение принимал взвешенно, – рассказывает нам Алексей, уроженец Выборгского района. – Мы пришли в военкомат вместе с товарищами: долго обсуждали этот вопрос, готовились, прекрасно понимали – что нас ждёт. Считаю, что в сложившейся ситуации оставлять без поддержки наших сограждан на Донбассе - неправильно. Кроме того, армия для меня – это стабильность, возможность получить новые навыки, что очень важно для молодого человека.

Другая история у Сергея – опытного водителя, состоявшегося в жизни человека. Ленинградец считает, что его профессиональный опыт наверняка пригодится на передовой.

– Уверен, что мои способности хорошего водителя там очень нужны. Знаю о ситуации «за ленточкой» от товарищей, которые уже побывали на фронте. Они, к счастью, вернулись домой живыми и здоровыми. И хотя наша служба, несомненно, связана с риском, я свой выбор сделал. Как говорится, есть такая профессия – Родину защищать, – делится своими мыслями житель Ленинградской области.

Поддержка региона

Такие мероприятия по отправке ленинградцев на подготовку к службе в зоне СВО проводятся регулярно. Предыдущая группа военнослужащих отправилась на Донбасс всего за три дня до этого события. Процедура каждый раз – одна и та же. Мужчин ждёт поступление в учебные подразделения Министерства обороны и подготовка к участию в боевых действиях. Ряды именных батальонов Ленинградской области они пополнят уже подготовленными бойцами.

Новшеством этих сборов стало использование фирменного поезда, в котором для контрактников забронировали комфортные вагоны. Такая инициатива стала возможной благодаря совместной работе правительства региона и областного военкомата.

Провожали добровольцев родные и близкие, официальные лица, представители ветеранских организаций. Мне запомнилась пара девочек-подростков, которые держали в руках нарисованный от руки плакат: «Берегите себя».

Мероприятие началось с традиционной переклички контрактников: в строю не нашлось пустых мест. Хорошую дисциплину и личные качества призывников из городов и поселков Ленинградской области отметил военный комиссар региона Игорь Янин.

– В связи со складывающейся геополитической обстановкой и по приказу Верховного главнокомандующего численность Вооруженных сил РФ увеличивается. Свою лепту в это вносит и Ленинградская область, устойчиво обеспечивая выполнение нормативов по заключению контрактов на военную службу, – рассказал нам Игорь Владимирович.

По его словам, пункты отбора полностью справляются с нагрузкой. Более того, в районах открываются дополнительные мобильные пункты, активно ведётся информирование населения об условиях службы по контракту.

– Сейчас армия – это оплот стабильности общества. Мы набираем военнослужащих разных профессий и специальностей для её усиления. Но далеко не все новобранцы попадают на фронт. В первую очередь в зону СВО отправляются те, кто лично изъявил такое желание, – уточнил военный комиссар.

Мы также узнали, что чаще всего на службу по контракту приходят взрослые, состоявшиеся люди. Знающие люди характеризуют их просто: зрелые, сформировавшиеся личности со своими моральными принципами и твёрдыми убеждениями. Особенно востребованы обладатели технических специальностей и реального боевого опыта.

Личный пример

Помимо официальных лиц перед военнослужащими выступили ветераны СВО. Например, Игорь Шалонин – в прошлом году он стал первым добровольцем от города Всеволожска. Несмотря на зрелый возраст, мужчина пошёл служить обычным рядовым. Физическое здоровье и спортивная подготовка помогли ему достойно пройти все фронтовые испытания.

– Службу по контракту в зоне СВО я проходил в артиллерийской разведке. Сейчас контракт закончился, я уволился, получил государственные награды и вернулся на тренерскую работу. Недавно призывной возраст был увеличен, поэтому я вновь могу пойти на контрактную службу и вернуться на фронт. Своим примером могу подтвердить, что условия контракта выполняются полностью. В то же время обстановка на освобожденных территориях требует нашего присутствия, – рассказал он корреспонденту «Ленинградской панорамы».

Обратился к солдатам и руководитель Фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Голяев. Он напомнил, что по окончании службы в регионе их ждёт широкий спектр мер поддержки.

– В первую очередь желаем вам беречь себя, своё здоровье и слушаться отцов-командиров, – сказал он, передавая уезжающим продукты питания и средства первой необходимости.

После торжественной части бойцам предоставили возможность проститься с близкими и отправили на Московский вокзал, где всех добровольцев уже ждал тот самый фирменный поезд.

Призыв добровольцев на контрактную службу в Вооруженные силы России в Ленинградской области продолжается во всех районах и населенных пунктах. Заключившие контракт для службы в зоне СВО получают материальную помощь от правительства Ленинградской области.

Для информации: Телефоны пункта отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области +7 (812) 572-20-30, +7 (812) 572-18-71, +7(812)655-10-00, +7(812)655-20-00.

Роман Чуркин, Фото автора