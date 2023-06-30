Новые услуги МФЦ ― о культурном наследии региона

Для подтверждения факта наличия или отсутствия на земельном участке исторических памятников, поселений, комплексов и мест захоронений требуется заключение на акт государственной историко-культурной экспертизы. На основании данного заключения орган охраны объектов культурного наследия примет решение о наличии или отсутствии на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, объектов культурного наследия.

Теперь за такой услугой могут обратиться в МФЦ региона физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели – через 15 рабочих дней заявители смогут получить готовый документ. Подробнее о новой услуге – здесь.

Помимо этого, через МФЦ можно заказать оценку качества общественно-полезных услуг НКО в сфере сохранения культурного наследия региона - в рамках мероприятий по содействию в охране и реставрации объектов культурного наследия. Оценка необходима для включения НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг с целью получения мер господдержки в приоритетном порядке.

Услуга предоставляется юридическим лицам или представителям общественных организаций, отделений и движений Ленинградской области. Срок оказания услуги - 30 календарных дней с момента обращения в МФЦ.