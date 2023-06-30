Спортплощадка Большеколпанской школы: готовность – 80%

После реконструкции на школьной спортплощадке появится стадион, поле для мини-футбола, универсальное поле для баскетбола и волейбола, беговая дорожка, площадка для прыжков в длину, снаряды полосы препятствий.

Спортивная площадка средней школы в Больших Колпанах реконструируется в рамках Народной программы партии «Единая Россия». 29 июня депутаты областного парламента Татьяна Бездетко и Сергей Коняев, курирующие этот вопрос, проверили ход работ.

- Увиденное порадовало, – заметил Сергей Васильевич. – Подрядчик работает хорошо – быстро, организованно, качественно. По контракту срок окончания работ – 15 августа, но строители планируют закончить до конца июля. Судя по динамике, это реально: уже сейчас можно говорить о 80-процентной готовности объекта. Скоро начнут настилать специальное покрытие, еще две-три недели – и объект будет готов.





Екатерина Дзюба