Дополнительные выплаты медработникам, оказывающим психиатрическую помощь

Врачам-психиатрам, психиатрам-наркологам, психотерапевтам и медицинским психологам, оказывающим помощь в амбулаторных условиях и в дневных стационарах, будут дополнительно выплачивать 14,5 тысяч рублей. Тем, кто работает в условиях круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, доплата составит 18,5 тысяч рублей.

Медицинским сестрам, работающим в условиях дневного стационара, сумма надбавки составит 6,5 тысяч рублей, а тем, кто работает в условиях круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, — 8 тысяч рублей

«Постановление разработано во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Медицинские работники будут получать дополнительные выплаты ежемесячно. Отмечу, что указанные в постановлении суммы будут выплачиваться штатным сотрудникам при работе в полном объёме — то есть на одну ставку. Если работник занят только на 0,5 ставки, размер выплаты будет рассчитываться пропорционально количеству отработанных часов», — пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.