Фестиваль «Орлёнок»: 10-й раз в п. Сиверский

Традиционно фестиваль проходит в первую субботу после Дня памяти и скорби в п. Сиверской, где в советское время в пионерских лагерях воспитывалось не одно поколение патриотов своей родины. Фестиваль был организован Петровской академией наук и искусств, клубами любителей бега «Кировец», «Сильвия», поддержан комитетами по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации Гатчинского района и Московского района СПб, Сиверской администрацией и многими другими.

Программа фестиваля была традиционно насыщенной. Фестиваль начался с митинга в п. Сиверский и возложения цветов у священного места поселка - памятника героям Великой Отечественной войны. На нем выступили организатор фестиваля О.Ю. Прокошев, дети войны А.Н. Колобовников и Ю.Н. Васильев, краеведы А.Е. Савицкая, К.А. Кошевой, постоянный участник фестиваля из г.Уфы, ветеран спорта Л.В. Скурихин. Участники митинга возложили цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войне и СВО.

Далее - экскурсия краеведа Константина Кошевого к месту старта легкоатлетического забега. 8-ой по счету пробег проходил на дистанциях 1, 2, 4 и 8 км по самым живописным местам поселка. В соревнованиях приняли участие мотивированные спортсмены от 5 до 88 лет из Гатчины, Петербурга, Сиверской, Уфы.

Наибольшее количество участников представили ДЮСШ №3 г Гатчины и спортивные клубы «Кировец» и Pavlenin Crew из Санкт-Петербурга. На трассе пробега дежурили представители ДНД Гатчины. Здесь надо отметить, что некоторые спортсмены признались, что постоянно в это время выбирают «Орленок», несмотря на приглашения поучаствовать в более престижных соревнованиях.

Победителями соревнований стали: на дистанции 1 км - Марк Шишкин (2015 г.р.), на 2 км - Михаил Люлюков (2012 г.р.), оба из Санкт-Петербурга. На дистанциях 4 и 8 км победили гатчинские спортсмены Егор Недорезов Егор (2009 г.р.) и Александр Павленин (1991 г.р.). Одним из главных призов стала уникальная книга 2022 года «И Молодая гвардия в строю», посвященная подвигу краснодонских подпольщиков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Составителем этого сборника является Людмила Гонтарева, поэт, писатель из Краснодона, участвовавшая в фестивале 2015 года.

Участники фестиваля смогли посетить музей «Дачная столица». Экскурсовод И.Б. Самарская рассказала о выставке, посвященной пионерам-героям СССР. В пионерской комнате музея она познакомила юных участников с историей создания песни «Орленок» и ритуалом приема в пионеры.

В период проведения фестиваля в рамках выставки «Суровое эхо войны» участники познакомились c экспозицией, подготовленной поисковым отрядом Гатчинского района «Искра». Тимофей Тарновский представил вещи, обнаруженные за последние несколько лет рядом со 177-ю останками расстрелянных во время Великой Отечественной войны в парке «Сильвия». Экипировочный центр «Доброволец» из Санкт-Петербурга представил экспозицию с образцами вооружения и обмундирования современной российской армии. Рядом с ней разместилась благотворительная ярмарка от волонтерского центра «Zov Федотовой» в поддержку наших ребят на СВО. Здесь надо отметить, что среди этих ребят есть участники первых фестивалей в Сиверской.

Награждение проводилось на концерте ветеранами спорта А.Н. Ефимовым и В.Н. Люлякиным. В концертной программе выступили В. Логинов, А. Анисковец, К. Кошевой, А. Карташ. На концертной площадке соревновались две команды «Орлята» и «Соколиный глаз», состоящие из пионеров разных поколений и совсем юных участников. Члены команд отвечали на вопросы ведущий по истории пионерской организации, соревновались в перепевке, знании пионерской символики и атрибутики. Убедительную победу одержали «Орлята». Обе команды были награждены призами.

Украшением программы стали выступления Арсения, Софии и Никиты Осиповых из деревни Сокколово Гатчинского района. Арсений исполнил песню «Выйду ночью в поле с конем…» (муз. И. Матвиенко, сл. А. Шаганова), София порадовала собравшихся исполнением песни «Настоящий друг», (муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского), Никита прочитал стихотворения К. Симонова «Родина» и Д. Ахременко «Своих не бросаем», В. Лебедева- Кумача «Наш народ непобедим».

По традиции закончился фестиваль исполнением песни «Орленок» в орлятском кругу (муз.В. Белого, сл. Я.Шведова), солировал Арсений Осипов.





Марианна Покровская

Фото организаторов фестиваля