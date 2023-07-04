Самые инициативные гатчинцы получили награды

Победителей районного конкурса «Инициативный гражданин» приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова и руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина. Они поблагодарили участников за неравнодушие, активную жизненную позицию и пожелали дальнейших успехов в реализации проектов.

Напомним, что конкурс «Лучший староста Ленинградской области» впервые состоялся в 2019 году. Позднее он был преобразован в конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области». Это позволило значительно расширить круг его участников за счет членов общественных советов и инициативных комиссий.

В 2023 году в Гатчинском районе был объявлен свой конкурс - «Инициативный гражданин Гатчинского муниципального района». Он так же проводится по трем номинациям, в каждой их которых предусмотрено три призовых места.

На данный момент в административных центрах 17 поселений Гатчинского района действуют 28 инициативных комиссий общей численностью 114 человек. Кроме того, на территории района ведут работу 149 старост и 62 общественных совета численностью 264 человека. На территории Сусанинского и Пудомягского поселений сформированы два ТОСа – территориальных общественных самоуправления. Все вместе – это целая команда неравнодушных, активных и инициативных общественников.

Конкурсные заявки в этом году включали анкету кандидата и презентации на тему «Я - инициативный гражданин Гатчинского муниципального района», а критерии отбора – не только количество собраний и заседаний, но и участие в волонтерской деятельности и реализация общественно значимых проектов.

В номинации «Лучший представитель общественного совета Гатчинского муниципального района» победила председатель общественного совета поселка Пригородный (Новосветское поселение) Валентина Юрьевна Фролова. Она много лет была старостой, а затем стала председателем общественного совета. Все свои силы и энергию Валентина Юрьевна направляет на улучшение благоустройства поселка и комфорта проживания жителей. Неоднократно награждалась благодарностями и почетными грамотами Законодательного собрания Ленинградской области, трижды была депутатом Новосветского поселения.

Второе место в этой номинации заняла председатель общественного совета части территории №1 Дружногорского поселения Наталья Евгеньевна Егерева. Наталья Евгеньевна - председатель женского совета, член семейного совета Дружногорского поселения. Она занимается развитием волонтерства: оказывает помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и животным, попавшим в беду; занимается экологическим просвещением. В 2022 году Наталья Евгеньевна участвовала в акциях «Помощь беженцам ДНР и ЛНР», «Добрый огород», «Лучший друг», занималась сбором гигиенических средств для детей, проходящих лечение в онкоцентре. Организовала клуб по плетению маскировочных сетей и открыла пункт по приему помощи для мобилизованных ребят и жителей ЛНР и ДНР. Является координатором акции «Корзина Добра».

Третье место в номинации - у Виктора Анатольевича Борисенко, председателя общественного совета части территории №13 улиц Урожай-1, Урожай-2 поселка Кобралово Сусанинского поселения. Благодаря активной работе Виктора Анатольевича удалось возродить традицию проведения субботников, а самое главное – добиться положительных результатов.

В номинации «Лучший представитель инициативной комиссии Гатчинского муниципального района» победил Сергей Анатольевич Дриневский - председатель инициативной комиссии поселка Сусанино. Сергей Анатольевич является участником волонтерского корпуса и лидером экодвижений в поселении: организует субботники по уборке территорий и посадке зеленых насаждений. С 2022 года - участник «Летучего отряда» добровольцев Гатчинского района: восстанавливал наружное освещение в подшефном городе Юнокоммунаровск ДНР. А еще Сергей Анатольевич выступил инициатором проекта «Светлая память». В его рамках осуществляется монтаж освещения памятников, братских захоронений и памятных мест Гатчинского района.

Второе место занял председатель инициативной комиссии части территории №1 города Коммунара Сергей Владимирович Богданов. Он является председателем Совета дома, членом городского Совета ветеранов. Зачастую именно он выступает связующим звеном между населением и администрацией города, службами ЖКХ, волонтерами. Сергей Владимирович принимает участие во многих районных и областных конкурсах, является организатором и участником значимых волонтерских проектов в городе Коммунаре.

На третьем месте в номинации - Татьяна Анатольевна Дворецкая, председатель инициативной комиссии поселения Дружная Горка. Татьяна Анатольевна внесла большой вклад в газификацию поселка Дружная Горка, возглавив рабочую группу газификации частного сектора. Благодаря ее инициативе в процесс было вовлечено более 220 домохозяйств (это более 500 человек). Татьяна Анатольевна – активный участник акции «Корзина Добра», без нее не обходится ни одна отправка посылок в зону боевых действий, которых уже было пять за последние полгода.

В номинации «Лучший староста Гатчинского муниципального района» победу одержала Ольга Михайловна Павлова, староста деревни Малые Колпаны (Большеколпанское поселение). Благодаря работе Ольги Михайловны жизнь в деревне бьет ключом: проводится много культурно-массовых и патриотических мероприятий. Ольга Михайловна - коренной житель, знающий историю и традиции населенного пункта, человек, который всегда на переднем крае сельских проблем. Старостой она избрана более 20 лет назад. А в 2019 году стала победителем первого конкурса «Лучший староста Ленинградской области».

Второе место у Натальи Николаевны Сукач - старосты деревни Алапурская и Юля-Пурская (Пудостьское поселение). Наталья Николаевна староста с 1992 года. Неоднократно награждалась благодарностями, почетными грамотами, различного уровня. Благодаря ее стараниям практически решен вопрос газификации деревень на подведомственной территории.

Обладатель третьего места – многоопытная староста деревни Старые Низковицы (Сяськелевское поселение) Татьяна Степановна Моталкина. Татьяна Степановна входит в состав Совета старост Гатчинского района. Среди последних ее инициатив – строительство в Старых Низковицах спортивной площадки, которая должна появиться в деревне в текущем году.

Победителям и призерам в каждой номинации вручены сертификаты на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Уже скоро победители будут представлять Гатчинский район на региональном конкурсе «Инициативный гражданин Ленинградской области».

Татьяна Можаева