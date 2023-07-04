Узнать «Новую Голландию» с неожиданной стороны

В конце июня стартовал восьмой сезон культурно-просветительского проекта «Открытый город». Его цель – познакомить жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с объектами культурного наследия, которые недоступны для посещения, и показать известные места с необычной стороны.

В рамках проекта проводятся лекции, квесты, мастер-классы, поездки на ретротрамваях и троллейбусах, экскурсии в различных форматах: пешеходные, автобусные, велосипедные. «Открытый город» реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга, поэтому посещение бесплатное.

1 июля корреспондент «Гатчинской правды» Екатерина Кузнецова участвовала в пешеходном квесте «Новая Голландия», который проводится совместно с компанией FreshQuest.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно создать личный кабинет на сайте открытыйгород.рф и выбрать событие в разделе «Афиша». Запись открывается за три-пять дней до начала мероприятия. Количество мест ограничено, поэтому самые активные участники стремятся зарегистрироваться в первые часы. На экскурсию можно взять попутчика или ребенка.

Когда участники собрались на месте встречи, ведущая объяснила правила игры, раздала QR-код для входа на сайт и оставила контактные данные, чтобы поддерживать связь во время квеста. С этого момента началось самостоятельное мини-путешествие.

«В этом сезоне «Открытый город» решил упростить задачу и сделать ее более доступной для всех участников, чтобы у каждого было то количество времени, которое он хочет посвятить квесту. Путешествие не ограничено по времени. На финише вас никто не будет ждать, во время игры не будет торопить. За вами не фиксируется какая-то конкретная команда. Вы можете пройти квест сами, в свое удовольствие», – объяснила ведущая FreshQuest Анастасия Кройтор.

Квест состоял из 22 интерактивных заданий. Участники искали необычные объекты, указатели и символы, знакомились с более чем трехсотлетней историей Новой Голландии. В разные годы на территории острова находились склады корабельного леса, морская тюрьма, казармы, радиостанция.

Участники выполняли задания – каждый в своем темпе, советуясь и обсуждая их друг с другом. Одним из самых сложных стал вопрос, связанный с названием заведения: нужно было отгадать, на каком языке оно написано.

Большинство заданий связаны с главным символом «Новой Голландии» – чайкой. Нужно было найти, на какой знак, слово или здание указывает птица.

В конце игры некоторые участники встретились и поделились друг с другом впечатлениями. Они отметили, что игра была в меру доступной, сложной, но при этом увлекательной.

В квесте «Новая Голландия» культурно-просветительского проекта «Открытый город» и компании FreshQuest можно поучаствовать в эти выходные – 8 и 9 июля. Запись на него откроется в среду. В ближайшее время доступны и другие популярные экскурсии по достопримечательностям Санкт-Петербурга. Например, «Особняк П.А. Зубова», «Дворец Великого князя Михаила Александровича», а также квест «Ожившие герои». Вся информация размещается на сайте открытыйгород.рф.

Екатерина Кузнецова

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