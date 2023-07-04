В Гатчине откроется новый образовательный кластер

На развитие инфраструктуры и создание необходимых условий для подготовки специалистов региону выделена федеральная субсидия в размере 70 млн рублей.

«Новый кластер откроется в раках федерального проекта «Профессионалитет». Студенты смогут пройти обучение по таким специальностям, как портной, дизайнер, оператор швейного оборудования, а также по направлениям экономика и бухгалтерский учет, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», — отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Партнерами проекта выступают региональные компании «Шарм», «Интерьер-Гатчина», «Чайка», «Гатчинский текстильщик», а также музей-заповедник «Гатчина» и гатчинский городской Дом культуры. На базе этих организаций студенты будут проходить практику, а преподаватели — стажировку.

В число участников федерального проекта вошли еще три учреждения среднего профессионального образования региона: Всеволожский агропромышленный техникум, Приозерский политехнический колледж и Подпорожский политехнический техникум.