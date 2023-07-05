Более 130 тыс. заявлений подали в колледжи через Госуслуги!

Количество заявлений выросло по сравнению с прошлым годом: с 14 июня по 5 июля в 2022 году через сервис подали 28 931 заявление, а в 2023 году за это же время — 134 703 заявления.

Преимущества подачи документов на Госуслугах:

- в личном кабинете Госуслуг видны рейтинг и даты вступительных экзаменов

- документы можно подать онлайн, а в колледж принести оригиналы перед приказом о зачислении

- в заявлении можно указать, что нужно общежитие (оно предоставляется при наличии свободных мест)

Все заявления можно отменять и подавать неограниченное количество раз. Подробно узнать о порядке и сроках приёма документов можно на сайте выбранного колледжа.