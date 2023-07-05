Более 130 тыс. заявлений подали в колледжи через Госуслуги!
На Госуслугах работает сервис по приёму заявлений в колледжи. Документы можно подать в 2338 колледжей в 69 регионах страны, и количество подключившихся учебных заведений постоянно растёт. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые, а на заполнение заявления потребуется не более пяти минут.
Рубрики: Образование
Количество заявлений выросло по сравнению с прошлым годом: с 14 июня по 5 июля в 2022 году через сервис подали 28 931 заявление, а в 2023 году за это же время — 134 703 заявления.
Преимущества подачи документов на Госуслугах:
- в личном кабинете Госуслуг видны рейтинг и даты вступительных экзаменов
- документы можно подать онлайн, а в колледж принести оригиналы перед приказом о зачислении
- в заявлении можно указать, что нужно общежитие (оно предоставляется при наличии свободных мест)
Все заявления можно отменять и подавать неограниченное количество раз. Подробно узнать о порядке и сроках приёма документов можно на сайте выбранного колледжа.
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