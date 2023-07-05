Комфорт пассажиров – в приоритете

В центре Кингисеппа, на площади Николаева, припаркованы семь автобусов – два МАЗа вместимостью на 104 пассажиров и пять ПАЗов Vector NEXT, рассчитанных на 50 общих и 19 сидячих мест. Высвеченные на табло номера маршрутов обозначают их «зону ответственности» - рейсы осуществляются между Кингисеппом и Волосовским, Ломоносовским, Сланцевским районами и Сосновым Бором.

– Впечатления? Самые яркие – как сегодняшний солнечный день! – говорит председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, только что проинспектировавший кабину водителя и результатом оставшийся довольным. – В Кингисеппе запускается пилотный проект транспортной реформы. Здесь мы тестируем новую модель взаимоотношений с компаниями-перевозчиками. Впервые регион будет компенсировать им часть затрат на выполнение транспортных услуг. То есть помимо дохода с оплаты проезда, транспортная организация сможет сверху заработать неплохие деньги.

Выстроившиеся в ряд низкопольные красавцы – мечта человека, собравшегося в дорогу. Благодаря системам кондиционирования и вентиляции в салонах летом будет прохладно, а зимой тепло; смартфон можно зарядить через USB-гнездо, а взглянув на табло – узнать, какая следующая остановка. Мам с детскими колясками и маломобильных пассажиров порадуют пандусы. Системы пожаротушения, вызова экстренных служб, видеонаблюдения и спутниковой навигации ГЛОНАСС – автобусы напичканы электроникой. По словам генерального директора компании-перевозчика Алексея Рогова, предполагается заменить 30 процентов подвижного состава.

– Никогда у нас таких не видела, – изумилась проходившая мимо площади жительница Кингисеппа Валентина Петровна. Когда же выяснилось, что самые большие автобусы будут курсировать в Сланцы и обратно, женщина обрадовалась ещё больше.

– На «104 номере» ко мне внуки приезжают. Всегда жалуются, что тесно, ехать почти 60 километров в один конец, и это чуть не час выходит. Если теперь с комфортом ехать, так внуки почаще меня навещать станут, – рассказала она.

За реализацией пилотного проекта в Кингисеппе будут следить в областном правительстве. Навигационная система позволяет в режиме онлайн видеть всю подноготную маршрутов – передвижение, скоростной режим, наполняемость, оплату проезда. Затем данные проанализируют и положительный опыт распространят на весь регион.

На следующем этапе транспортной реформы на 90 маршрутов с регулируемыми тарифами выйдут 450 новых автобусов. Ещё 70 машин будут ездить по нерегулируемым тарифам. Их правительство предполагает закупать по специальным казначейским кредитам на условиях софинансирования с перевозчиками – 70 процентов оплачивает область, 30 – транспортники.

Заинтересовать партнера рублем – ход беспроигрышный. Чем больше власти платят за работу, тем жёстче смогут требовать с перевозчика». А значит, пассажир будет в выигрыше.

Людмила Кондрашова