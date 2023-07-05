Ленобласть встречает лучших всадников страны

Турнир пройдет с 6 по 9 июля во Всеволожском районе в конно-спортивном клубе «Дерби». Одна из главных особенностей турнира — его верность традициям. Каждый год программа соревнований, уровень технической сложности и период проведения остаются неизменными.

Бороться за победу будут участники трех возрастных категорий: мужчины и женщины, юноши и девушки 14-18 лет, мальчики и девочки 12-14 лет. Жители и гости Ленинградской области смогут увидеть турнир по одному из самых зрелищных видов спорта вживую – вход на все дни соревнований свободный.

Кубок губернатора Ленинградской области по конкуру — основное конно-спортивное событие региона и один из самых престижных турниров по конному спорту в России. С 2007 года площадкой для его проведения является конно-спортивный клуб «Дерби».