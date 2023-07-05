«Мастерство тому даётся, кто весь делу отдаётся»

Когда-то, в довоенное и послевоенное время, авиамоделизм был необыкновенно популярен в мире и, конечно, в нашей стране. В августе 1926 года состоялись первые всесоюзные соревнования по авиамоделизму. С таких вот кружков и начинало свой путь в профессию подавляющее большинство будущих отечественных генеральных конструкторов. Так, Александр Яковлев в 1921 году стал организатором первого московского авиамодельного кружка. С увлечения авиамоделизмом начинали Павел Сухой, Сергей Ильюшин, Олег Антонов, Сергей Королёв, Юрий Гагарин, позднее Михаил Симонов (создатель истребителя Су-27), Павел Грушин (генеральный конструктор зенитно-ракетного комплекса С-300) и другие.

Авиамоделизм – первая ступень овладения авиационной техникой и один из самых популярных видов технического спорта, у которого, кстати, нет ограничений ни по возрасту, ни по полу. Как и везде, очень многое зависит от личности руководителя. Белогорке в этом плане повезло. 24 года авиамодельным кружком при Доме культуры руководил сам увлечённый этим делом романтик авиации, энтузиаст Юрий Леонидович Плотников.

Юрий Леонидович родом из небольшого городка Шуя Ивановской области. В детстве занимался в подобном кружке, потом поступал в Качинское авиационное училище, но не прошёл в лётчики по здоровью. Учился в «Бауманке», работал в Ленинграде, в 90-е пришлось поменять городскую квартиру на квартиру в Белогорке.

Смотрел он, смотрел на праздно шатающихся мальчишек, да и предложил им научиться делать модели самолётов. Тогда не было никакой технической базы, занимались на чистом взаимном энтузиазме. Так что на самом деле кружку больше 25 лет. Потом небольшое помещение для занятий им предоставила директор ДК Галина Лобзева. Занимались не только авиамоделированием, но даже картингом. Трудно выразить чувство горечи, которое охватило ребят, когда они смотрели на горящее здание ДК. Это был дом бывшего управляющего имением Елисеевых-Фоминых. Деревянный дом культуры сгорел в 2002 году при невыясненных обстоятельствах. Сейчас на пепелище уже выросли деревья.

Тогда же решили не бросать любимый кружок, а начать всё заново. Даже название придумали - «Феникс», как легендарная птица, возродившаяся из пепла. Когда ДК перебрался в здание бывшей начальной школы, то им выделили небольшое помещение, где ныне располагается гардеробная. После капитального ремонта здания уже новый директор Л.Я. Макарова предоставила ту большую комнату, в которой теперь уже становится тесно кружку. А присоединения к нашему центру культуры и досуга обещанного и намеченного по перспективному плану развития посёлка здания бывшей молочной пока так и не случилось. Кстати, длинные столы, на которых ребята мастерят свои модели, они добыли из бывших лабораторий института, брошенных, как и само здание.

За эти годы через занятия в кружке прошло уже много мальчишек, были и девочки. Кто-то и дальше в жизни выбрал инженерно-технические специальности, кто-то нашёл другое призвание. Но навыки работы с инструментами наверняка пригодились в жизни всем. Занимались и радиоуправляемыми моделями, в последнее время перешли на электродвигатели, как более доступные.

За годы работы кружка модели, созданные белогорскими ребятами, регулярно участвовали в районных, областных (в Выборге, Луге, Тосно) и других соревнованиях по авиамоделированию более высокого ранга (даже на Кубке России), побеждая, защищая честь Гатчинского района, Об этом наглядно говорят многочисленные дипломы и кубки. Ребята любят и гордятся своим наставником, всем сердцем преданному делу, никогда не считавшимся с личным временем. С сентября 2022 года по возрасту и состоянию здоровья Ю.Л. Плотников «передал свою многолетнюю вахту» в твёрдые руки воспитанника кружка Марселя Евгеньевича Васильева.

К юбилею кружковцы подготовили музыкальную презентацию «Мы учим летать самолёты». Среди фотографий, чередующихся на экране, можно было увидеть и совсем юного Марселя, демонстрирующего сделанную своими руками первую модель. Песнями на тему авиации поздравил юбиляров гитарист Алексей Анисковец.

У белогорских авиамоделистов стало традицией устраивать показательные запуски своих изделий в День космонавтики. Через уроженца поселка Сиверский, участника создания лунохода А.Н. Колобовникова, кружковцы познакомились с Михаилом Ивановичем Маленковым: академиком, профессором, заслуженным конструктором РФ, начальником КБ по космической технике ВНИИТМ, вице-президентом Санкт-Петербургского отделения Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и прочее. В этот значимый день он приехал поздравить авиамоделистов. Это был самый дорогой для кружковцев почётный гость.

Развитию авиамодельного кружка «Феникс» всегда помогали депутаты Законодательного собрания Ленобласти, местная администрация. Грамоту к юбилею и материальную поддержку они получили и в этот день от депутата областного парламента Л.А. Тептиной. Поздравил всех кружковцев и их замечательных наставников заместитель главы администрации Сиверского поселения П.В. Семёнов.

Памятные грамоты выпускникам «Феникса» разных лет и нынешним любителям авиамодельного спорта вручали заведующая Белогорским ДК Л.Я. Макарова и заместитель директора по культурно-досуговой работе Сиверского ККЦ «Юбилейный» Н.С. Синёва.

В заключение праздника ребята продемонстрировали свои модели самолётов в деле на поле возле ДК, сделали несколько коллективных фото на память, а хозяйка Белогорского ДК Любовь Яковлевна пригласила всех собравшихся на праздничное чаепитие.

Галина Хохлова