Творческие семьи встретятся в Приоратском парке
8 июля, в День семьи, любви и верности, в Приоратском парке встретятся самые творческие семьи. На площадке фестиваля «Лето.Парк.Кино» пройдет марафон семейного творчества «Споем семьей».
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В 14.00 в уютной атмосфере природного кинозала за круглым столом и самоваром с баранками соберутся и взрослые, и дети, чтобы вместе спеть любимые задушевные песни, немного рассказать о себе и порадовать своими талантами. Поможет гостям ведущий, лауреат всероссийских и международных конкурсов Артём Сидоров. Украсят концертную программу виртуозный баянист и ансамбль русской песни «Плёс».
Присоединиться к марафону можно, отправив заявку на электронную почту Паркового агентства parkilenreg@yandex.ru.
Продолжится марафон творческих семей субботним киновечером. Юных гостей в 16:00 будут ждать мультфильм «Умка» и сказка «Финист – ясный сокол». А в 19:00 состоится показ советской драмы Бориса Дурова «Не могу сказать прощай».
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