Творческие семьи встретятся в Приоратском парке

В 14.00 в уютной атмосфере природного кинозала за круглым столом и самоваром с баранками соберутся и взрослые, и дети, чтобы вместе спеть любимые задушевные песни, немного рассказать о себе и порадовать своими талантами. Поможет гостям ведущий, лауреат всероссийских и международных конкурсов Артём Сидоров. Украсят концертную программу виртуозный баянист и ансамбль русской песни «Плёс».

Присоединиться к марафону можно, отправив заявку на электронную почту Паркового агентства parkilenreg@yandex.ru.

Продолжится марафон творческих семей субботним киновечером. Юных гостей в 16:00 будут ждать мультфильм «Умка» и сказка «Финист – ясный сокол». А в 19:00 состоится показ советской драмы Бориса Дурова «Не могу сказать прощай».