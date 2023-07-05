Жителям Рождествено рассказали о догазификации

Сегодня генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов приняли участие в подомовом обходе жителей села Рождествено. Ленинградцам рассказали о преимуществах использования природного сетевого газа в быту, напомнили о критериях участия в программе догазификации и ответили на вопросы потенциальных потребителей.

«Жители Ленинградской области заключили уже 26119 договоров по программе догазификации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. До границ земельных участков с их частными домами проложено 13306 газопроводов. Медленнее идут работы внутри домов, и чтобы это исправить, будем рассказывать жителям о субсидии на работы, которая составляет в нашем регионе от 180 до 300 тысяч рублей и направляется на прокладку сетей и покупку газового оборудования», - отметил Сергей Морозов.

Мероприятие стало первым в серии встреч руководителей газораспределительных организаций с жителями газифицированных населенных пунктов во всех регионах присутствия «Газпром межрегионгаз». В них также будут принимать участие представители региональных властей и партии «Единая Россия». По словам Сергея Густова, цель компании к концу 2023 года – 1 млн исполненных договоров на догазификацию. Поэтому существующий потенциал технической возможности подключений должен быть реализован в полной мере.

Руководителям дочерних компаний «Газпром межрегионгаз» поставлена задача вместе с властями регионов усилить работу с владельцами домов, которые можно подключить к газу: выяснить, подавалась ли заявка на догазификацию, и если была отклонена, то по какой причине, еще раз разъяснить критерии программы социальной газификации, рассказать о необходимых для участия в ней документах, о преимуществах сетевого природного газа как экономичного, экологически чистого топлива, а также о мерах поддержки при газификации жилья, действующих в субъектах.