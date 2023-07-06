Ленобласть выпускает первых «бережливых» специалистов

Специальная образовательная программа для образовательных учреждений среднего профессионального образования стала пилотным проектом Ленинградской области в сфере повышения производительности труда в секторе реальной экономики. Обучение по новой программе с начала года прошли 250 студентов выпускных курсов Кировского политехнического техникума и Волховского многопрофильного техникума. Содействие в разработке специализированной обучающей программы региону оказал Федеральный центр компетенций (ФЦК).

«Повышение производительности труда уже в полной мере осознается бизнесом как весомое конкурентное преимущество. И заинтересованность иметь в штате профессиональных специалистов, владеющих этими инструментами, очень высокая. Инициатива Ленинградской области по внедрению соответствующих образовательных программ обсуждалась на рабочей группе Госсовета РФ по производительности труда, которую я возглавляю, и мы стали пилотным регионом для ее реализации. Планируем, что по нацпроекту «Производительность труда» в 2024 году обучим по этим программам до полутора тысяч молодых специалистов», ― рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В дальнейшем образовательная программа планируется к внедрению в техникумах других регионов России.