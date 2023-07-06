Недетские шалости

За прошлый год комиссия рассмотрела более 1000 материалов, из них в отношении несовершеннолетних – 382, а в отношении их родителей – 664. Среди детских нарушений Административного кодекса РФ лидирует курение: 57 протоколов за год. На втором месте – распитие спиртного: 39 фактов. Также комиссия рассмотрела 12 материалов в отношении подростков по части 7.27 КоАП РФ – по фактам мелких хищений. 73 родителя было привлечено к административной ответственности за пьянство собственных детей.

За год комиссия по делам несовершеннолетних наложила штрафов на сумму более 550 тысяч рублей. Из них добровольно оплачена только пятая часть. В службу судебных приставов направлено 338 постановлений о взыскании административных штрафов на сумму свыше 240 тысяч рублей.

Учёт и контроль

Характерно, что за последние три года количество материалов, рассмотренных комиссией в отношении подростков, снизилось почти в два раза, а в отношении родителей – возросло. Это говорит о том, то за детские «шалости» ответили родители, поскольку возраст самих нарушителей не позволил привлечь их к ответственности.

Однако растет и количество родителей, в отношении которых возбуждается административное производство по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В прошлом году было рассмотрено более 480 материалов. Основные причины неисполнения родительских обязанностей: бытовое пьянство, отсутствие постоянного места работы и нежелание родителей работать и содержать своих детей.

В Гатчинском районе растет число семей, поставленных на профилактический учет. Если в 2020 году их было 13, то к концу 2022-го стало 33. За пять месяцев 2023 года на учет в комиссии по делам несовершеннолетних поставлено 9 семей. Причины, по которым семьи ставят на учет комиссии, не новы: злоупотребление спиртным, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, жестокое обращение с детьми.

Для каждой такой семьи разрабатывается индивидуально-профилактический план работы. В прошлом году удалось снять с учета 19 семей. При этом на начало 2023 года в Гатчинском районе было 1012 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 49 семей в социально-опасном положении, в которых воспитывается 104 ребенка.

В случае деградации и злостного уклонения от воспитания и содержания ребенка решается вопрос о целесообразности лишения родительских прав и устройстве его в замещающую семью. За прошлый год в Гатчинском районе было лишено родительских прав 10 родителей в отношении 24 детей.

Угроза для жизни

Комиссия отмечает рост числа правонарушений в области дорожного движения. Дети стали чаще нарушать правила, притом, что на дорогах стало больше юных водителей мопедов и скутеров. Это создает определенную опасность, прежде всего, для самих подростков.

Особое беспокойство комиссии вызывают подростковые попытки самоубийств, которые бывают и оконченными. За пять месяцев 2023 года в Гатчинском районе зарегистрировано восемь суицидальных попыток несовершеннолетних, из которых одна закончилась летально. В прошлом году таких попыток было 10, в том числе одна со смертельным исходом. В 2020 году двое детей покончили жизнь самоубийством – из 11 пытавшихся.

Комиссия по делам несовершеннолетних проводит просветительскую работу с родителями – для повышения их психолого-педагогической компетентности. При посещении семей, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводится дополнительный инструктаж.

Также комиссия рассматривает материалы о фактах совершения подростками, не достигшими возраста наступления уголовной ответственности, общественно-опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воздействия. В отдельных случаях комиссия ходатайствует перед судом о помещении малолетних преступников в учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. В 2022 году такое решение было принято в отношении одного подростка. В этом году в спецучреждение отправились двое.

По окончании срока пребывания несовершеннолетних в учреждениях закрытого типа комиссия принимает участие в их дальнейшей реабилитации. В 2022 году оттуда вернулись двое подростков, в 2023 – пока один.

Екатерина Дзюба





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