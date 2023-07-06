«Пушкинская карта» для культурного лета

Выставка «Дары Востока» из собрания Государственного Эрмитажа открыта в Выставочном центре «Эрмитаж ‒ Выборг». Экспозиция рассказывает об истории взаимоотношений России и стран Средней Азии и демонстрирует богатые дипломатические дары, подносимые российскому императорскому дому в XIX – начале XX века.

Книголюбы могут совершить экскурсию по зданию библиотеки Алвара Аалто в Выборге, сделать удивительные открытия в книгохранилище и познакомиться с редкими книгами, а в музее «Выборг космический» увидеть «снаряжение космонавтов».

Молодых исследователей, которые интересуются историей Советско-финской войны, приглашает к себе музей «Ялкала» на выставку «Горячий снег». Здесь же можно узнать историю последнего ленинского подполья 1917 года – Ленин и Парвиайнены.

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей показывает «Архимандричьи кельи», крепость «Корела» в Приозерске 15 июля приглашает на фестиваль «КорелаИгрофест» на «потешные баталии», интерактивные игры и соколиное шоу.

Также по «Пушкинской карте» можно побывать на экскурсии в парке Монрепо в Выборге, музее-заповеднике «Старая Ладога», посмотреть экспозицию Сосновоборского музея современного искусства, посетить усадьбы Николая Рериха и Абрама Ганнибала.