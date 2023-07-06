В этом году конкурс организован под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!», отразив в них свои идеи и представления о борьбе с коррупцией, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ осуществляется до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса на официальных языках Организации Объединенных Наций (русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском).

По традиции, подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Этот проект призван привлечь широкое внимание к вопросам профилактики коррупции и внесет весомый вклад в формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.