9 июля в 12:00 пройдёт программа «Планета детства», в рамках которой подготовлено множество игр и конкурсов.

12 июля в 15:00 ребят приглашают на программу под названием «Дорожный серпантин», где юные участники узнают о правилах безопасного поведения на улице, правильном переходе дороги, использовании пешеходных переходов, а также научатся распознавать дорожные знаки и сигналы светофора. Программа пройдет в увлекательной игровой форме и будет полезна и интересна для детей всех возрастов.

Участие в игровых программах - это возможность провести летние каникулы с пользой!

Вход свободный

Адрес проведения игровых программ: Сиверское г.п., д. Белогорка, ул. Спортивная, д.2

Ирина Васильева