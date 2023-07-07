Каникулы - с пользой!
Белогорский Дом культуры приглашает ребят к участию в игровых программах 9 и 12 июля.
Рубрики: Общество
9 июля в 12:00 пройдёт программа «Планета детства», в рамках которой подготовлено множество игр и конкурсов.
12 июля в 15:00 ребят приглашают на программу под названием «Дорожный серпантин», где юные участники узнают о правилах безопасного поведения на улице, правильном переходе дороги, использовании пешеходных переходов, а также научатся распознавать дорожные знаки и сигналы светофора. Программа пройдет в увлекательной игровой форме и будет полезна и интересна для детей всех возрастов.
Участие в игровых программах - это возможность провести летние каникулы с пользой!
Вход свободный
Адрес проведения игровых программ: Сиверское г.п., д. Белогорка, ул. Спортивная, д.2
Ирина Васильева
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