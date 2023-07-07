Ленинградская область внедряет новые механизмы трудоустройства подростков на каникулах

«Мы должны снимать барьеры в вопросах трудоустройства детей. Тем более, что сейчас мы видим большой запрос в разных регионах на работу несовершеннолетних летом. В Ленинградской области ежегодно увеличивается бюджет на эти цели. По сравнению с прошлым годом он вырос в 2 раза и составил порядка 80 млн руб. Однако еще остались вопросы, которые требуют федерального решения. Часть из них мы сняли принятием законов «Единой России» об упрощении трудоустройства несовершеннолетних и о сохранении пенсии по инвалидности и потере кормильца при работе в летний период. Но есть еще над чем работать. Сегодня говорили о проблеме дополнительного медосмотра при трудоустройстве, например, в детские учреждения или организации пищевой промышленности. Были случаи, когда ребенок хотел официально работать в библиотеке в свободное от учебы время, - но для этого он должен пройти дополнительный медицинский осмотр за свои деньги. Мы подумаем над решением этой проблемы», — рассказала Ольга Занко.

Еще один важный нюанс, который требует внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512, — чтобы заработная плата несовершеннолетних при работе в летний период не учитывалась при исчислении среднедушевого дохода семьи.

Молодой парламентарий взяла вопросы под личный контроль и проработает их с федеральными органами власти.

Ежегодно в Ленинградской области увеличивается число трудоустроенных несовершеннолетних: если в 2020 году в регионе летом было трудоустроено почти 6 тысяч детей, то в 2022 – более 8 тысяч. В 2023 году по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко добавлено дополнительное финансирование, которое позволит трудоустроить еще около 10 тысяч детей.