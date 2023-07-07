Состоялось заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
3 июля состоялось заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ЛОТК). В работе ЛОТК приняли участие представители органов исполнительной власти Ленинградской области, Ленинградской Федерации Профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области.
В рамках состоявшегося во втором квартале заседания были рассмотрены следующие вопросы:
- об итогах социально-экономического развития Ленинградской области
в 2022 году и перспективах развития на 2023 – 2025 годы;
- о проекте обязательств сторон на 2024 год к Ленинградскому областному трехстороннему соглашению о проведении социально-экономической политики
и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы и регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2024 год;
- оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам
на основании социального контракта для выхода из трудной жизненной ситуации;
- о проработке вопроса с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации об обязательном направлении выпускников ВУЗов для работы на предприятия, в соответствии с квалификацией (распределение).
Стороны социального партнерства заслушали представленные доклады, принято решение о дальнейшем продолжении работы сторон по обсуждённым направлениям социально-экономической политики региона.