Состоялось заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

В рамках состоявшегося во втором квартале заседания были рассмотрены следующие вопросы:

- об итогах социально-экономического развития Ленинградской области

в 2022 году и перспективах развития на 2023 – 2025 годы;

- о проекте обязательств сторон на 2024 год к Ленинградскому областному трехстороннему соглашению о проведении социально-экономической политики

и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы и регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2024 год;

- оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам

на основании социального контракта для выхода из трудной жизненной ситуации;

- о проработке вопроса с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации об обязательном направлении выпускников ВУЗов для работы на предприятия, в соответствии с квалификацией (распределение).

Стороны социального партнерства заслушали представленные доклады, принято решение о дальнейшем продолжении работы сторон по обсуждённым направлениям социально-экономической политики региона.