«Семья – это школа, в которой рождается и воспитывается «Я»

На момент знакомства Дмитрий Александрович работал в Большом симфоническом оркестре Государственного Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в должности артиста-солиста группы валторн. Заработка работника культуры была недостаточно для содержания семьи, и молодые люди решили параллельно заниматься совместным бизнесом.

В декабре 2000 года родилась старшая дочь Елизавета. В это время у Дмитрия Александровича начались гастроли в составе симфонического оркестра Государственного Мариинского театра. Для Анны Сергеевны это стало испытанием - оставаться одной с маленьким ребёнком без помощи и поддержки близких людей нелегко. Ведение семейного бизнеса, решение бытовых вопросов, обустройство уюта и воспитание ребёнка в большей степени легло на ее плечи.

К рождению второй дочери Воронцовы продали квартиру в Санкт-Петербурге и купили домик для сезонного проживания в Гатчинском районе – с тем, чтобы за короткое время своими силами произвести реконструкцию дома, увеличить жилую площадь и утеплить его. Дмитрий Александрович был уверен, что справится с этой задачей, а супруга приняла его решение. Реконструкция дома затянулась более чем на 10 лет.

Рождение второй дочери Сони в июне 2003 года стало испытанием для обоих родителей. Соня родилась с врождённым пороком развития нервной системы. Походы по врачам, поиски причин, обследования, лечение стали занимать большую часть времени. Родители верили, что можно всё исправить, и девочка догонит своих сверстников в развитии. Со временем поняли, что ничего не изменится, но по-прежнему делают всё возможное, чтобы Соне было хорошо в семье.

Много пришлось переосмыслить молодым родителям после рождения второй дочки: свои обязательства перед детьми, желание самореализации в творчестве, бизнесе, и, главное, - отношение к семье и друг к другу. 24 июня 2005 года Дмитрий Александрович и Анна Сергеевна узаконили свои семейные отношения. И начался новый период развития каждого из них и семьи в целом.

Параллельно с материнством и обязанностями хранительницы домашнего очага Анна Сергеевна стала повышать уровень своего образования. Сначала это были курсы, дававшие знания, необходимые для применения в семье: младшей медсестры, массажа, компьютерной грамотности. Позже Анна Сергеевна устроилась на работу палатной санитаркой в Психиатрическую клинику №1 им. Кащенко, которая сподвигла получить высшее образование по специальности «Психология» в Институте внешнеэкономических связей экономики и права в Санкт-Петербурге. В 2014 году она успешно защитила диплом.

Потребность участия в общественных делах реализовалась в работе переписчиком во время проведения Всероссийской переписи населения 2010 года, работы в общественном совете д. Руссолово в период с 2010-го по 2018-й годы.

Всё это время Дмитрий Воронцов принимал участие в спектаклях, фестивалях, записях и гастролях Мариинского театра. Он становится постоянным участником различных проектов камерной музыки, в том числе духового квинтета и квартета валторн Мариинского театра. Регулярно организовывает и проводит валторновые мастер-классы и семинары в России и за границей, выступает с сольными концертами. Является солистом и вдохновителем хора валторн им. В. Буяновского.

Указом Президента Российской Федерации 11 марта 2008 года Дмитрию Воронцову за заслуги в области искусства присвоено почетное звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Д.А. Воронцов неоднократно приглашался в качестве солиста в различные оркестры – Роттердамская филармония, Атлантик симфонии. Принимал участие в совместных проектах с оркестрами Мюнхенской филармонии, оркестра Санта-Чечилия (Италия) и других. В 2011 году был участником концертов Оркестра Мира под руководством В.А. Гергиева. Дмитрий Александрович работал под управлением таких выдающихся дирижёров, как М. Ростропович, М. Шостакович, Е. Светланов, М. Янсонс, П. Доминго, Эса-Пекка Салонен и др.

В октябре 2011 года в семье Воронцовых родился третий ребёнок - дочь Владислава. Она пришла в семью как благословение за те труды, которые совершили супруги Воронцовы для сохранения семейных ценностей и самореализации. И на самом деле есть, чем гордиться.

Старшая дочь Елизавета помимо школы занималась в Вагановском училище, мечтала стать балериной, но передумала. Благополучно окончила Гатчинскую музыкальную школу по классу фортепьяно в 2014 году. Отучилась в модельной школе, что помогло ей в подростковом возрасте избежать негативных экспериментов над своей внешностью. Средняя дочь Соня посещает специализированную школу для особых детей №16 г. Пушкина. У таких детей свой распорядок и правила.

Многодетный папа Дмитрий Александрович продолжает покорять культурный Олимп. С 2012 года он - доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории, занимается преподавательской деятельностью. Студенты и ученики Д.А. Воронцова занимают места солистов и музыкантов ведущих симфонических оркестров России, становятся лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Под управлением Д.А. Воронцова камерные духовые ансамбли молодёжной группы симфонического оркестра Мариинского театра неоднократно становились лауреатами конкурсов брасс-ансамблей. В 2013 году Дмитрий Воронцов выступил организатором Всероссийского валторнового семинара при поддержке Министерства культуры.

В 2016 году Дмитрий Воронцов принимал участие в культурном проекте Мариинского театра в Сирии «С молитвой о Пальмире». За особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных внешнеполитических акций, способствующих укреплению мира и дружбы между народами, он награждён медалью ордена «За Заслуги перед Отечеством II степени».

В 2016 году Дмитрий Александрович совместно с супругой Анной Сергеевной основал частную «Духовую Академию Воронцова» (ДАВ) - индивидуальную школу музыкального мастерства. Здесь ведётся практическая, теоретическая и психологическая подготовка к конкурсам и выступлениям. Занимаются популяризацией исполнительства на духовых инструментах. Дмитрий Александрович привлекает лучших педагогов для реализации своего проекта и сам с удовольствием работает с музыкантами. Анна Сергеевна обеспечивает правовую и финансовую стабильность предприятия в качестве генерального директора.

По приглашению Анны Воронцовой артисты Мариинского театра неоднократно принимали участие в праздничных концертах Пудомягского поселения.

Младшая дочь Владислава стала проявлять свои музыкальные способности с 2,5 лет. Первым её учителем по вокалу была директор Пудомягского КДЦ Татьяна Ивановна Кувшинова. Владислава постоянно принимает участие в концертах и праздничных программах Пудомягского культурно-досугового центра, участвует в районных, областных и Всероссийских конкурсах.

У Владиславы открылся талант и в рисовании, мама стала возить её дополнительно в художественную студию Гатчины. Выбирая между музыкальным и художественным дополнительным образованием, папа решил направить дочь в Царскосельскую гимназию искусств им. А.А. Ахматовой в Пушкине, в класс фортепиано. С фортепиано тоже сложностей не возникло – начались конкурсы и концерты. Первые четыре класса общеобразовательной программы были для Владиславы экспериментальными. Она проходила обучение как в школе, так и на семейном образовании. Для этого Анна Сергеевна в 2019 году прошла переквалификацию «Учитель начальных классов, преподаватель педагогики начального образования» и «Педагог по работе с одарёнными детьми». Но через полгода домашнего обучения Владислава стала нуждаться в общении со сверстниками и продолжила обучение в Лукашевской школе, а Анна Сергеевна стала работать там школьным психологом. С 5-го класса Владислава продолжает обучение в частной гимназии города Пушкина, для поступления в которую выдержала серьезный экзамен.

Старшая дочь окончила колледж, поступила в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Благодаря модельной школе Елизавету приглашали на съемки в рекламе, она стала зарабатывать, приобрела независимость от родителей. Параллельно с учёбой работала в течение года секретарём в Главном Управлении следственного комитета г. Санкт-Петербурга, затем - в прокуратуре Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Заметив потенциал Елизаветы, ее направили на учёбу в институт юриспруденции. В данный момент проходит обучение в двух ВУЗах, скоро защитит диплом по первому высшему образованию.

С 2019 года Дмитрий Александрович является доцентом и заведующим кафедрой медных духовых и ударных инструментов в Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В настоящее время завершает обучение в Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова по специальности «Дирижирование». Он регулярно участвует в работе жюри различных престижных музыкальных конкурсов. С 2023 года выступает в качестве дирижёра с различными оркестрами России.

Анна Сергеевна продолжает работать в области психологии, ведёт частную практику. В 2022 году получила диплом по направлению «Клиническая психология» в Институте прикладной психологии в социальной сфере г. Москвы.

Главным достижением Анна Воронцова считает создание благоприятных условий для проявления талантов и увлечений каждого члена семьи. Девизом семьи стало выражение: «Семья – это школа, в которой рождается и воспитывается «Я».

У Дмитрия Александровича очень напряжённый график работы с регулярными командировками и гастролями. Но у семьи Воронцовых сложились свои семейные традиции: на Новый год вспоминать все достижения; каждый день рождения встречать, как личный Новый год; каждый день рождения отмечать в новом месте, городе или стране; в городе, в котором они бывают, покупать открытку и писать свои эмоции.

Ежегодно семья участвует в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, проходящих в административном центре Пудомягского поселения. Анна Сергеевна вместе с девочками участвует в различных волонтёрских и благотворительных акциях.

Воронцовы — это настоящая дружная семья. В ней всегда царит атмосфера любви, заботы и поддержки друг друга. Родители с радостью заботятся о своих детях, помогают им в учебе и развитии, а дети, в свою очередь, уважают и любят своих родителей.

Н.А. Лукьянова