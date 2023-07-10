Многодетным ленинградцам — всесторонняя поддержка

Обладателями нового транспорта стали семьи из Волосовского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского и Кировского районов. Двум семьям — Хасана и Соджиды Тошевых и Владислава и Ольги Абрамовых из Всеволожского района подарили сертификаты на улучшение жилищных условий. Подарки родителям торжественно вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на площадке фестиваля «СемьЯ» во Всеволожске.

«День семьи, любви и верности — это праздник, который уходит глубоко в века. История Петра и Февронии повторяется из поколения в поколение в Ленинградской области: Иваны и Марьи, Семены и Дарья создают семьи, и создают их по любви. А любовь — это дети, а дети — это забота. Чем крепче семья, тем крепче Ленинградская область. Не зря мы говорим “Семья ленинградская”. Каждая наша семья уникальна, но всех объединяет любовь, дружба и уважение», — сказал Александр Дрозденко.

Также глава региона вручил пяти семьям дипломы победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», еще 18 семей получили дипломы «Почетная семья Ленинградской области».

В преддверии праздника для детей были организованы игры с аниматорами, мастер-классы и шоу мыльных пузырей, а в подарок лучшим семьям Ленинградской области-2023 выступили творческие коллективы региона.