Встреча в Доме дружбы

На встречу были приглашены руководитель регионального представительства Совета ветеранов Анголы Ленинградской области, подполковник запаса Ильяс Норов, ветераны Анголы, специалисты зенитно-ракетных установок Сергей Павлов и Василий Брусаков, которые рассказали о выполнение интернационального долга.

Участники встречи с вниманием послушали выступление ветеранов боевых действий и обратились к ним с просьбой подключиться к мероприятиям по патриотическому воспитанию молодежи.

Встреча транслировалась в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте.

- Сегодня все начинают понимать, что такие встречи полезны для общества, для воспитания подрастающего поколения, - подчеркнул Илья Норов.

Ильяс Баймахматович подарил Дому дружбы Ленинградской области альбомы и книги, рассказывающие о службе в далекой африканской стране Анголе.





Татьяна Можаева