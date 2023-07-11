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Документы по земельным спорам — за три дня!

При решении земельных вопросов, например, в суде, часто требуются данные из Государственного фонда данных землеустройства. Теперь их можно запросить бесплатно через Госуслуги, для этого нужна подтверждённая учётная запись и сведения об объекте. Запросить данные может кто угодно — в документе будет открытая и общедоступная информация. Если нужны сведения ограниченного доступа, нужно обратиться лично и предоставить документы, подтверждающие право на получение такой информации.

Рубрики:  Общество

Ежегодно подаётся более 500 тыс. обращений за данными из Фонда. Раньше их можно было получить только в Росреестре или через запрос по почте. Теперь нужный документ можно оформить в кратчайшие сроки и не выходя из дома.

Какие данные доступны для получения

- информация об инвентаризации земель

- проекты перераспределения

- землеустроительные дела по межеванию участков

- землеустроительная документация, например, обследование почвы

- оценка качества земель

После отправки заявление поступит в Роскадастр, а электронный документ с выпиской придёт в личный кабинет Госуслуг в течение 3 рабочих дней.