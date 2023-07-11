Фотовыставка «Мой Герой» открылась в поселке Сиверский

«Мой Герой» аналог уникального фотопроекта «Жена Героя», который стартовал в 2022 г. в Самаре. Его автор – жена командующего 20-ой Гвардейской армии Екатерина Колотовкина, возглавляющая фонд помощи мобилизованным «Звезда и Лира». Основная идея акции – фотографии любящей женщины в кителе, а рядом – трогательные строчки из писем, адресованные мужу, брату, отцу – военнослужащим. Проект поддержали в разных регионах страны, и Сиверское городское поселение не осталось в стороне.

К участницам проекта – женам, матерям, детям Героев – со словами поддержки обратился глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев.

- В Сиверском городском поселении сорок четыре человека мобилизованы и ушли выполнять свой воинский долг, защищать свободу и независимость нашей Родины. Я не понаслышке знаю, что когда носишь погоны, очень важно понимать, что у тебя крепкий тыл, что тебя ждут, любят и верят... Это мероприятие доказывает, что ваша любовь, ваша верность, ваши молитвы втройне усиливают их силы там. – сказал Дмитрий Сергеевич.

Особое настроение гостям создал творческий коллектив СККЦ «Юбилейный» с тщательно подобранным репертуаром. Несмотря на всю остроту темы, встреча была пронизана верой, патриотизмом, убежденностью в том, что подвиги современных Героев не напрасны. Звучали песни о матери и сыне, о мужчинах, о мужестве и отваге. На экране демонстрировались фотографии хрупких и невероятно сильных женщин, которых объединили бесконечная любовь, вера и преданность своим Героям.

На открытии присутствовали представители государственного фонда «Защитники Отечества» и волонтерского движения «Ленинградский тыл», которые отметили социальную значимость проекта, как одного из способов поддержки военнослужащих и их семей в решении бытовых трудностей, социальных и юридических вопросов.

Администрация Сиверского поселения поблагодарила всех, с чьей помощью реализован этот проект: фотографа Ксению Постникову, визажиста Елену Королеву, стилистов по волосам Ирину Громову и Анну Егорову, коллектив СККЦ «Юбилейный» и лично директора О.Ю. Федоренкову, а также спонсоров проекта.

Фотовыставку «Мой Герой» можно посетить до конца июля в СККЦ «Юбилейный» по адресу: п. Сиверский, ул. Вокзальная, 12. Телефон: 8(81371) 44333.

Фото Елены Ковасоровой