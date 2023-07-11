Ленобласть примет международные соревнования по городошному спорту

«У нас уже есть опыт проведения международных соревнований по городкам – в прошлом году Ленинградская область принимала у себя чемпионат мира по городошному спорту. Успешному проведению состязаний способствовала, в том числе, качественная спортивная инфраструктура: в Приозерске построен один из лучших в России спортивных объектов для этого вида спорта – Центра физической культуры, спорта и молодежной политики, позволяющий проводить соревнования международного уровня», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, который курирует в регионе развитие спортивной отрасли.

На чемпионат также приглашены команды из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Вьетнама, Нигерии, Танзании, Кубы и стран Латинской Америки. Планируется, что за звания сильнейших будут бороться не менее 40 спортсменов.

Открытый чемпионат Европы 2023 года приурочен к столетию городошного спорта и будет включать несколько дисциплин: городки классические, городки европейские, городки финские – кюккя. Для зрителей вход на соревнования будет свободным.