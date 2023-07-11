В народном музее АО «Узор» - новые экспонаты

После просмотра экспозиции у многих появляется желание внести свой вклад в пополнение фондов музея.

Одним из самых ценных экспонатов, пополнивших музей недавно, стала шинель подполковника Михаила Григорьевича Коровко, которую в дар музею передала его дочь Галина Михайловна Ушакова. М.Г. Коровко – участник Великой Отечественной войны, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». С 1958 года проживал с семьей в поселке Вырица. Занимался военно-патриотической работой с молодежью.

Генеральский мундир и шинель передал генерал-майор Николай Петрович Горбатенко.

Богатую коллекцию значков и два бюста вождя мирового пролетариата В.И. Ленина передал Михаил Адамович Новиков.

Экспозиция «Русская изба» пополнилась набором деревянных ложек и кружек, собранных в различных регионах России, которые передал Николай Николаевич Кулешов. Николай Благодырь передал в дар музею хомут.

Среди редких экспонатов музея - латунный таз для варки варенья конца XIX века; ложка (посеребрение, Германия) начала XX века; кружевной зонтик от солнца конца XIX века и плетеная корзина для белья начала XX века.

Раздел «Наш адрес - Советский Союз» пополнила коллекция «Набор школьника», которую передала в дар Марина Михайловна Орлова.

Печатную машинку передал Вячеслав Николаевич Левагин.

Практически ежедневно коллекция народного музея пополняется экспонатами! Посетители безвозмездно, от всей души передают сохранившиеся в семьях редкие предметы, которые помогают узнать традиции русского народа и его богатую историю!

Народный музей АО «Узор» расположен в поселке Вырица, Коммунальный проспект, д. 5. Работает с 11 до 18 часов без обеда, выходные дни – понедельник и вторник. Приходите в музей, чтобы познакомиться с новыми экспонатами и, при желании, внести свой вклад в пополнение коллекции!

Мария Козлова