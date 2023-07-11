Военкор Ирина Куксенкова поблагодарила «Команду 47» за помощь проекту «Перезагрузка»

10 июля, военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале отметила активную помощь губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и его команды в решении проблем ветерана боевых действий из Гатчины.

Проект «Перезагрузка» реализуется с августа 2022 года по инициативе российской журналистки Ирины Куксенковой. «Перезагрузка» – это реабилитационный лагерь в Тульской области для ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения. В том числе здесь бойцам помогают с оформлением необходимых документов. Попадают в лагерь и ребята из Ленинградской области.

«Хочу сказать человеческое спасибо губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и его команде. У нас на «Перезагрузке» ветеран Глеб из Гатчины, было множество проблем, которые решились в считанные часы, откликнулись, отработали, взяли на сопровождение. Мы объединяемся, и с такой налаженной работой всё у нас обязательно получится. Еще раз СПАСИБО Вам за работу и отношение», – написала Ирина Куксенкова в своем посте.

В беседе с корреспондентом Online47 губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что в наибольшей степени это заслуга органов социальной защиты Ленобласти.

Как рассказала нам председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева, военнослужащий Глеб был известен в ведомстве с октября прошлого года.

«Мы выезжали для оказания Глебу помощи при получении справки по ранению, когда он находился в ВМА, чтобы максимально ускорить назначение соответствующей выплаты. Сейчас подключились к решению вопроса с Пунктом отбора по невключению его в реестр на выплату. Сегодня решение найдено. Также взаимодействуем со страховой компанией по поводу получения выплат по документам, предоставляемым непосредственно войсковой частью», – пояснила руководитель.

Она также уточнила, что обеспечить предоставление участнику СВО Глебу всех полагающихся гарантий органам соцзащиты поручил лично Александр Дрозденко. Губернатор также лично сопровождал рассмотрение всех сложных вопросов.

«В целом личное участие губернатора в решении проблем военнослужащих и их семей, в получении мер поддержки для нас уже является стандартом работы. Выходных для этого нет, как и в зоне проведения специальной военной операции. Задействованы все службы, работающие в регионе, включая Военный комиссариат и Пункт отбора на военную службу», – добавила Анастасия Толмачева.

Фото Валентин Илюшин/Online47