Ленинградские выпускники показывают высокие результаты по ЕГЭ

Как рассказала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, в этом году в Ленинградской области ЕГЭ сдали 5 800 человек, из них 5278 ― выпускники текущего года, а 522 ― выпускники прошлых лет и выпускники организаций профессионального образования.

2 157 человек сдали ЕГЭ на 81 - 100 баллов, демонстрируя высокие показатели по русскому языку и математике, а 32 выпускника получили на ЕГЭ 100 баллов. Максимальный результат они показали по русскому языку, литературе, химии, физике, информатике, обществознанию и географии. Кроме того, выпускница школы № 10 Выборга Ксения Сергеева получила 100 баллов сразу по двум предметам - русскому языку и физике.

Также в этом году в Ленинградской области 457 выпускников стали обладателями аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Участниками ОГЭ и ГВЭ в 9 классах стали более 16 тысяч человек.