Областному центру реставрации — больше возможностей для развития

Работу крупнейшего на Северо-Западе реставрационного центра в Гатчинском районе проверил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Сегодня это лучший по техническому оснащению Центр реставрации в России. Задача на ближайшие два-три месяца — вдохнуть сюда жизнь. Часть мастерских уже работает, но возможностей у центра гораздо больше. Мы должны наполнить его нашими музейными экспонатами — у нас десятки музеев, в запасниках которых лежит много интересных предметов, ведь не во всех запасниках есть такие условия, как здесь. Пока мы еще только набираем штат, мы можем сдавать в аренду часть мастерских реставраторам из Эрмитажа, Русского музея или ребятам из Михайловской академии. Здесь они могут стажироваться, реставрировать предметы, в том числе, из своих музеев», — отметил глава региона.

В настоящее время в Центре полноценно работают 4 мастерские — по ткани, металлу, живописи и прикладному искусству: здесь реставрируют картины, люстры из музея Римского-Корсакова и изразцовую печь XIX века. На временном хранении в центре находятся больше 15 тысяч музейных экспонатов из Сланцевского и Новоладожского музеев и усадьбы Рождествено.

Осенью здесь планируется открытие выставки дипломных работ студентов петербургских вузов, посвященных сохранению культурного наследия Ленобласти.