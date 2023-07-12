Столица Ленобласти примет «Дым над водой»

Концерт Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова пройдет над водной гладью Филькиного озера. На большой сцене выступят Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»), Евгений Дятлов, Этери Бериашвили, Дмитрий Янковский, Астемир Апанасов, Дмитрий Гайворонский, Ольга Пудова, группа «Беz Б» и многие другие артисты.

На малой сцене пройдет арт-лаборатория: участники группы «Беz Б» проведут мастер-класс, как стать настоящими рок-звездами, а группа «Бис-Квит» расскажет о том, как соединить современную музыку и народные инструменты.

По традиции фестиваль завершится «Народным караоке». При этом слушатели сами смогут выбрать песни путем голосования в социальных сетях фестиваля.

Фестиваль начнется в 12.00. Для зрителей вход свободный. С подробной программой можно познакомиться на сайте проекта.