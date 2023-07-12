В Гатчине открылось отделение фонда «Защитники Отечества»

Отделение будет работать на улице Чкалова, дом 7. Уже с 13 июля оно будет работать каждый будний день с 9 до 18 часов.

Филиал открылся под песню «Обереги», ставшую гимном специальной военной операции, — ее исполнила певица Афина.

В день открытия фонда вернувшимся добровольцам из Гатчинского района были торжественно выданы удостоверения ветеранов боевых действий.

- Очень важно, чтобы помощь была утверждена на государственном уровне. И такое решение принял наш президент Владимир Путин — был создан фонд «Защитники Отечества». Этот фонд, который помогает и будет помогать после нашей победы семьям военнослужащих — ветеранов спецоперации. Наша задача, как региональных властей, — сделать так, чтобы каждый военнослужащий знал, что о нем заботятся, чтобы он знал, что о его семье заботятся, и они получают от нас поддержку, — прокомментировал глава региона.

Структура филиала состоит из отделения первичного приема граждан с детской зоной, кабинета психолого-психотерапевтической помощи, службы социальных координаторов, юридической службы, медико-социальной экспертизы, отделения общественных проектов, пункта проката технических средств реабилитации, библиотеки, помещения для профессионального обучения и переподготовки участников СВО, помещения для административно-управленческого персонала филиала фонда.

В отделении организованы удаленные рабочие места специалистов Центр занятости населения Ленинградской области, МФЦ и Центра социальной защиты населения.

14 июля в филиале фонда «Защитники Отечества» пройдет открытая встреча с представителями прокуратуры. Ветераны СВО и их семьи смогут задать свои вопросы представителям военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона, представителям прокуратуры Ленинградской области, а также руководству филиала фонда. Начало встречи – в 14.00. Вход свободный.

Если вы не сможете присутствовать на встрече, то свои вопросы можете направить по электронной почте: info@gosfondsvo47.ru. Не забудьте указать ФИО, район проживания и номер телефона для связи.