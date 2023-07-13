Галерея в Вяхтелево: творческий союз двух мастеров

Вход в галерею указывает пушкинский Учёный кот — излюбленный герой талантливого скульптора Валерия Шевченко. Подъём по лестнице на второй этаж, где разместилось выставочное пространство — своего рода введение в историю творческого союза двух художников. И, конечно, в полный рост плоды этого союза раскрываются в самой галерее, заполненной многочисленными образами и удивительной энергетикой обоих мастеров.

Сергея Ильина и Валерия Шевченко связывает многое: это и давняя дружба, и совместное творчество, и многочисленные выставки в Ленинградской области. В новом выставочном пространстве можно увидеть знаковые работы Сергея Ильина разных лет, выполненные в разных жанрах и техниках. И очень гармонично в эти живописные ряды вписались скульптурные работы Валерия Шевченко.

Художник образа и света

Именно так называют искусствоведы Сергея Ильина. Интересно, что профессиональным художником он стал не сразу. Сергей Иванович — родом из Таллина, но своим родным местом считает Нижнее Поволжье — между реками Уралом и Волгой.

Казалось бы, призванием Сергея Ильина были жизнь и работа на земле. Получив аграрное образование, он в своё время трудился в сельском хозяйстве — животноводом, мелиоратором, комбайнером. Кем он только не был! Однако творчество не давало покоя с юных лет.

За кисть и краски будущий художник впервые взялся в шестнадцать лет, не имея на тот момент никакого художественного образования. Это был автопортрет, где Сергей Иванович запечатлел себя во время выполнения сальто — да-да, он был ещё и талантливым спортсменом-гимнастом!

С тех пор он рисовал всю жизнь, но лишь спустя много лет, замеченный крупными художниками, смог получить художественное образование — в мастерской заслуженного художника России профессора И.А. Раздрогина при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Спустя еще несколько лет талантливого и плодотворного живописца приняли в Союз художников России. В настоящее время работы Сергея Ильина находятся в частных собраниях в России и за рубежом.

Среди художественных техник, которые предпочитает Сергей Ильин - масло, уголь, карандаш. Критики отмечают академичный стиль его работ и особенную технику, в которой сочетаются глубокая прорисовка деталей и психологизм портретных и пейзажных работ.

В первую очередь обращают внимание зрителя портретные работы Ильина. Как правило, это обычные люди — молодой тракторист, девушка у колодца, сельские дети, пожилые деревенские жители... Но любая из этих фигур словно пронизана внутренним светом — столько любви к людям и любования ими художник вкладывает в свои работы.

Сейчас с работами Сергея Ильина можно познакомиться в его собственной галерее в Вяхтелево. Но речь идёт не только об экспозиции: Сергей Иванович и работает тут же — в выгороженном под мастерскую небольшом и светлом пространстве. Стол (станок), краски, кисти, палитры, мольберты... На одном из них последняя работа Сергея Ильина — незаконченный портрет недавно ушедшего из жизни поэта из Елизаветино Евгения Докучаева...

Мастер камня и объёма

Художник-скульптор, член Союза художников России Валерий Шевченко — настоящий гуру в мире искусства Гатчинского района. Валерий Владимирович трудится на гатчинской земле вот уже более полувека. Он - автор целой галереи бюстов и барельефов знаменитых жителей Гатчины.

Путеводной звездой художника на протяжении чуть ли не всей его жизни остается Пушкиниана. Его скульптурную композицию «Арина Родионовна и юный Пушкин», установленную в Кобринском поселении, знают во всей России. Среди последних работ мастера - бюст знаменитого писателя-сатирика Михаила Задорнова, при поддержке которого и смогла родиться эта замечательная работа. Среди других работ Валерия Шевченко — бюсты самого Пушкина, его родителей и знаменитого прадеда Абрама Ганнибала.

Мечты сбываются!

Галерея Сергея Ильина и Валерия Шевченко была торжественно открыта 1 июля. Гостями вернисажа стали многочисленные друзья, коллеги и поклонники их творчества.

- Очень радостные ощущения у меня в этот день, - говорит Валерий Шевченко. - Сегодня наконец открывается мастерская Сергея Ивановича, о которой он долго-долго мечтал. Открывается в очень хорошем месте, с хорошим соседством. Почему именно здесь? Здесь — родные места Сергея Ильина, здесь он жил и работал, здесь его многие знают. Он хотел, чтобы его мастерская была поближе к землякам, чтобы можно было учить местных ребятишек.

- Открытие этой галереи - это замечательное событие, - говорит гатчинский краевед Андрей Бурлаков. - Просто глаза разбегаются! Много очень знакомых работ, много портретов, особенно людей, которых я хорошо знаю... Я очень рад за обоих: это огромная победа для них - столько лет они мыкались со своими работами, не имея собственного угла... Молодцы, что не пали духом и нашли себя. Надеюсь, из этой галереи вырастет настоящий культурный центр, ещё один на нашей гатчинской земле. Такие центры должны быть местами притяжения и общения в наше непростое время. Искусство, культура, красота спасут наш мир, как это было всегда — я в этом совершенно уверен.

На вернисаже в деревне Вяхтелево был и ученик Валерия Владимировича — молодой скульптор Пётр Трофимов. Специально к открытию галереи он создал медальон-барельеф с изображением двух мастеров — Сергея Ильина и Валерия Шевченко.

Как считают авторы галереи, она может стать полноценным культурным пространством на территории Пудомягского сельского поселения. Большую поддержку в этом смысле готовы оказывать и местные власти.

Постоянной экспозицией дело не ограничится. В этом творческом пространстве будут проводиться не только экскурсии для всех желающих, но и консультации с мастерами живописи и скульптуры, занятия с детьми, мастер-классы, творческие встречи и временные экспозиции других талантливых художников.

Получить информацию о возможности посещения галереи Сергея Ильина и Валерия Шевченко можно по телефону: 8 (960) 273 41 06 (Сергей Иванович Ильин).

Юлия Лысанюк