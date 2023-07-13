Газ в Ленобласти становится «народным топливом»

«Газ — это наиболее экологичный, эффективный и экономичный вид топлива стоимостью 21.5 рублей за литр, а по проекту «Народное топливо» можно бесплатно переоборудовать свой автомобиль и выкупить установленное оборудование за 2% после пяти лет аренды. При этом клиенты получат существенную скидку. Наши партнеры предлагают участникам программы фиксированные цены на переоборудование и заправку автомобиля метаном», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Оператором программы выступает компания «Газпром газомоторное топливо». Переоборудовать транспортные средства на компримированный природный газ возможно без дополнительных затрат, либо за свой счёт с фиксированной ценой – 14 рублей за кубический метр фиксированного объёма газа. Также на территории региона действует специальный комплекс мероприятий по бесплатному переводу транспорта на газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Условия и варианты перевода на более экономический вид топлива можно уточнить в сервисных центрах.