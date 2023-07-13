Ленобласть первой в стране начала перечислять семьям бойцов российских ЧВК выплаты

В ближайшие дни семьи погибших и раненых в ходе СВО бойцов частных военных компаний, в том числе ЧВК Вагнер, получат первые выплаты из бюджета Ленинградской области. Об этом стало известно ЛенТВ24.

В настоящее время продолжается активная обработка уже принятых заявлений от семей военнослужащих.

Ранее ЛенТВ24 сообщал, что документ, подписанный губернатором 47-го региона, предусматривает расширение выплат по ранению/гибели бойцов ЧВК (на организации, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО) и льгот, в том числе для их семей.

Кроме того, Александр Дрозденко утвердил увеличение выплат военнослужащим-контрактникам до 300 тысяч рублей.