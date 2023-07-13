Область поддержит рождаемость

Она нацелена на выработку эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений, а также определение целевых значений показателей рождаемости для Ленинградской области. Программу планируется реализовать в 2023 – 2025 годы.

В программе утверждены целевые значения по рождаемости в Ленинградской области. Так, на 2023 год — это 12 922 ребенка, на 2024 год — 13 245 детей, на 2025 год — 13 601 ребенок. В 2022 году в регионе родилось 12 082 ребенка. Соответственно к 2025 году регион планирует увеличить рождаемость на 12,6 %.

В числе планируемых мер, направленных на укрепление репродуктивного здоровья, — ранняя подготовка женщин к деторождению, сокращение числа абортов, разработка дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми, увеличение объема грантовой поддержки социальных проектов по поддержке материнства и детства, создание условий для стабильной занятости населения.

Сейчас в регионе средний возраст матери при рождении ребенка постепенно увеличивается с 28 лет в 2016 году до 29 лет в 2021 году. По статистике, первого ребёнка в Ленинградской области женщины, как правило, рожают в 26 лет, второго — в 30 лет, третьего — в 33 года, четвёртого — в 34 года, а пятых и последующих детей — к 36 годам. Отмечается также, что самая большая доля рождений в регионе приходится на вторых детей.

Контроль за реализацией программы возложен на комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.