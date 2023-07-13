Ветеранам СВО – содействие в занятости

Ещё одна масштабная программа по профориентации и трудоустройству стала доступна ветеранам СВО из Ленинградской области. Теперь они смогут принять участие в проекте «Содействие занятости», запущенном по инициативе Правительства Российской Федерации. В стенах петербургского представительства Российской академии народного хозяйства и государственной службы им предложат свыше 20 дополнительных профессиональных программ.

Как узнала «Ленинградская панорама», речь идёт об актуальных и востребованных у работодателей специальностях, включая популярные цифровые профессии. Обучение по всем программам полностью бесплатно – финансирование возложено на федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Решение Правительства РФ распространяется и на членов семей защитников России, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий в зоне СВО.

– Получив дополнительные компетенции, выпускники программ смогут заняться новым видом профессиональной деятельности в сфере государственных и муниципальных закупок, интернет-маркетинга, бухгалтерского учета и анализа, овладеть цифровыми технологиями в продвижении товаров, работ и услуг, стать специалистами в сфере недвижимости. В качестве преподавателей привлекаются не только работники Академии, имеющие учёные степени и звания, но и руководители и специалисты, работающие в реальном секторе экономики, что придаёт программам практикоориентированную направленность, – отметила декан факультета дополнительного профессионального образования РАНХиГС Санкт-Петербург, профессор Лариса Каранатова.

Отмечается, что слушатели программы смогут выбрать удобный для себя формат обучения. В том числе – заниматься дистанционно. Этот подход будет особенно актуален для жителей удалённых поселений Ленинградской области. Кроме того, «дистанционка» позволит ветеранам при необходимости совмещать учёбу с прохождением реабилитационных или оздоровительных мероприятий.

– Ещё одно преимущество программы заключается в последующем получении квалифицированной консультационной поддержки, в том числе и после завершения обучения, – уточнила Лариса Каранатова.

С подробной информацией о проекте и правилами поступления можно ознакомиться на сайте trud.ranepa.ru. Информация о программах бесплатной переподготовки также размещена в социальных сетях VK, ОК, Telegram. Задать вопросы и оставить обращение можно в колл-центре проекта по телефону 8 (804) 700-07-70 и электронной почте trudvsem@ranepa.ru.

Актуальную информацию по перечню документов, необходимых для участия в обучении, можно получить в региональных центрах занятости населения по месту жительства. Стать участниками образовательной инициативы могут жители всех субъектов России.





Фото freepick.com