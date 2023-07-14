"Волшебный сад" в Малом Верево
В ближайшее время состоится ввод в эксплуатацию детского сада в Малом Верево Гатчинского района. Сегодня на объекте провела рабочее совещание глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Рубрики: Образование
Вместе с представителями комитета образования Людмила Нещадим осмотрела помещения садика - игровые комнаты, спальни, санузлы, пищеблок, спортивный зал, где уже смонтирован скалодром и скоро появятся тренажёры.
Подрядчик завершает отделку внутренних помещений и благоустройство территории. Все коммуникации подведены, заводится оборудование, мебель. На территории зеленеет газон, посажены декоративные кусты. Современные игровые площадки ждут малышей.
Планируется, что малыши справят новоселье осенью.
Напомним, что новый детсад на 220 мест построен по Народной программе «Единой России». По решению представителей сферы образования, садик получил название «Волшебный сад».
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