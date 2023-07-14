Профессиональному празднику посвящается: чем занимаются сотрудники пожарного надзора?

Итак, чем же занимаются сотрудники пожарного надзора? Уверены, многие не представляют, какой широкий спектр задач решают эти специалисты.

За каждым инспектором закреплены несколько сотен объектов. Все они требуют постоянного внимания и контроля, особенно - учреждения с массовым пребыванием людей и социальной сферы.

Особое внимание - к воспитанию у детей культуры безопасного поведения. Инспекторы регулярно посещают детские сады и школы, где проводят уроки безопасности и тематические конкурсы. Летом - работа в оздоровительных лагерях.

С ранней весны и до поздней осени инспекторы работают в усиленном режиме. Проверяют населённые пункты, подверженные угрозе перехода огня с природных пожаров, осуществляют контроль за соблюдением особого противопожарного режима, проводят профилактические рейды в садоводческих товариществах и местах массового отдыха людей.

Взаимодействуя с органами местного самоуправления и другими заинтересованными ведомствами инспекторы ведут профилактическую работу, в первую очередь, с гражданами и семьями, находящимися в зоне риска, проводят сходы с населением.

Выезд по тревоге на пожары — еще одна неотъемлемая часть работы пожарного надзора. Выезжая на место происшествия, сотрудники опрашивают владельцев имущества, очевидцев, производят осмотр места пожара, изымают вещественные доказательства, устанавливают обстоятельства, которые привели к возгоранию, и виновных в этом лиц.

Важный инструмент инспектора для профилактики пожаров - экраны местного телевидения, страницы печатных и электронных СМИ и соцсетей.

Помимо ненормированного графика и постоянного движения, инспекторская работа наполнена большим количеством обязательной бумажной работы: заполнение актов проверок, предписаний, протоколов, рекомендаций, отчетов, ответов на запросы, ведение информационных баз и т.д.

Делаем вывод: у пожарного инспектора огромный объем работы и самые разные направления деятельности.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района ежедневно проводят профилактическую работу с населением. На минувшей неделе был осуществлен профилактический рейд в СНТ «Дружба», в рамках которого с жителями повторены правила пожарной безопасности, действия в случае возникновения пожара, а также разъяснено, что в случае нарушения правил пожарной безопасности самим собственником, на него может быть наложен штраф.