Рисуя джаз...

Живопись и музыка испокон веков идут рука об руку, отражаясь друг в друге. И новый проект семейного и творческого тандема Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой стал прекрасной иллюстрацией этому.

Художественная выставка «В музыкальных тонах» - посвящение джазу, точнее, ярчайшим его представителям. В экспозиции представлены плакаты и портреты таких великих исполнителей джаза, как Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд, Чак Берри. В нее также вошли графические работы художников из серий «Мир ощущений» и «Розы».

Алексей Фетисов - родом из Брянска. Окончил изостудию при доме пионеров, работал учителем рисования и черчения, художником-оформителем. Еще одна профессия Алексея Васильевича — летчик: окончив Харьковское высшее военное авиационное училище, он несколько лет служил в Чугуевском авиаполку на самолете МИГ-21. Приехав в Ленинград, на родину любимого Ильи Репина, Алексей Фетисов получал художественное образование на факультете архитектуры в ЛИСИ, в Ленинградском ВХПУ им. Мухиной, в Московском заочном университете искусств, в Школе оформителей при Смольном. Работал на предприятиях Ленинграда и Гатчины, в частности, в Ленинградском институте ядерной физики и в Гатчинском дворце-музее.

Начиная с 1994 года, Алексей Фетисов работает как свободный художник в собственной творческой мастерской. Его излюбленные жанры - пейзаж, натюрморт, книжная графика. В работе использует академическую акварель, темперу, смешанную технику, масло. Алексей Васильевич - участник вернисажей в России и за рубежом. Его работы находятся в музеях многих городов России и ближнего зарубежья, в частных коллекциях разных стран.

Юлия Прохорова родилась в деревне Малые Колпаны. Выпускница Гатчинской детской художественной школы и факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена. Занималась преподавательской деятельностью, росписью по дереву. Член Гатчинского товарищества художников, участник многих городских и областных выставок. Юлия Александровна работает в жанре портрета, пейзажа и натюрморта, занимается книжной графикой. Работает в разных техниках: акварель, масло, темпера, графические материалы.

- Среди наших друзей — очень много музыкантов, - говорит Юлия Прохорова. - И мы в какой-то момент подумали: почему мы до сих пор не рисовали музыку?

- Почему именно джаз? Я люблю его с детства, когда он ещё был у нас запрещен, - признался Алексей Фетисов.

На творческой встрече в библиотеке им. А.С. Пушкина прозвучало много теплых слов и поздравлений в адрес авторов выставки от гатчинских художников и музыкантов.

- Мы очень давно дружим и общаемся, в том числе, и в творческом смысле, - говорит гатчинский художник-акварелист Анатолий Засидкевич. - Мастерская Алексея и Юлии — это мастерская двоих. Этот их совместный проект действительно выполнен в необычном ключе. Я сам — любитель джаза, сам с удовольствием играю на музыкальном инструменте. Многие из нас сегодня вспомнили знаменитые музыкальные мотивы нашей юности и самых ярких представителей джаза. Очень приятно, что работы для этой выставки выполнены ещё в старых техниках, присущих тем временам, когда ещё не было компьютеров.

- Очень лёгкие работы, сделанные в духе импровизации, но мастерски и профессионально, - говорит художник, председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский.

Конечно же, на открытии этой необычной выставки звучала прекрасная музыка. Замечательный музыкальный подарок гостям вернисажа преподнес брат Алексея Фетисова, профессиональный музыкант Виктор Фетисов, который приехал на открытие выставки из Бреста. В его исполнении прозвучала музыка эпохи барокко на баяне.

Выставка художников Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой будет работать в библиотеке им. А.С. Пушкина до 28 июля.

Юлия Лысанюк