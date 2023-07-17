Ленинградский поезд памяти поедет по Москве

«Празднование 80-летия победы в Ленинградской битве станет знаковым для Москвы. Наш поезд — лишь часть из общего числа мероприятий, которые мы будем проводить как самостоятельно, так и при поддержке столичных властей. Но именно этот поезд поможет ближе познакомить жителей и гостей столицы с историей Ленинградской битвы», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко регион подготовил макет оформления поезда с историей героической обороны, прорыва и полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Ленинградской области. В подготовке макета приняли участие «Дом авиаторов», музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни», Центральный музей железнодорожного транспорта РФ и центральный государственный архив кинофотодокументов Санкт-Петербурга.

Для тематического поезда департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы выделен состав «Русич». Он будет курсировать 6 месяцев с момента запуска.