Перевозчики Ленобласти получат 70 новых автобусов

«Благодаря специальным казначейским кредитам перевозчики Ленинградской области закупят 70 новых современных автобусов большого класса для работы на маршрутах Гатчинского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов. Сроки поставки новых автобусов на маршруты – февраль 2024 года. Мера, предложенная региону Правительством Российской Федерации, направлена на повышение качества транспортной работы перевозчиков Ленинградской области», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Ленинградская область закупит 70 автобусов марки «Волгабас» и «КАВЗ». Новые автобусы оснащены usb-зарядками и информационными табло, кондиционером и автоинформаторами, звуковым сопровождением и системами пассивной и активной безопасности.

Автобусы, закупаемые в рамках специальных казначейских кредитов, соответствуют всем требованиям по перевозке маломобильных групп граждан и способны наклоняться на 7 градусов в сторону пассажира. Все автобусы – низкопольные.

Ранее в Кингисеппе региональный комтранс представил новые автобусы, которые уже работают на маршрутах, связывающих Кингисепп с поселениями Сланцевского, Волосовского, Ломоносовского района и Сосновым Бором, в рамках новых контрактов пилотного проекта транспортной реформы Ленинградской области. Новые контракты предполагают возмещение перевозчику части затрат на выполнение транспортной работы.