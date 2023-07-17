Стартует приём заявок для участия в акселерационной программе «Аксель.Соцзаказ»
До 25 июля 2023 года идёт приём заявок на участие в акселерационной онлайн-программе для потенциальных исполнителей социального заказа «Аксель.Соцзаказ». Её уже во второй раз проводят Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» при методологической поддержке Министерства финансов Российской Федерации.
Подать заявку можно на сайте акселератора www.fnb-aksel.ru. Программа нацелена на рост оборота, привлечение госфинансирования и масштабирование социального эффекта частных организаций, привлекаемых к оказанию государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.
«Мы набираем уже второй поток участников. В этом году обучение смогут пройти большее количество лидеров социальных предприятий. Во-первых, значительно расширена география проекта – число участвующих регионов увеличено с 8 до 54. Кроме того, новый этап программы – преакселерация – станет доступен для 40–50 слушателей, где они смогут узнать об основах соцзаказа и принять решение о вхождении в реестр исполнителей, а далее принимать участие в мероприятиях по обмену опытом», – комментирует Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее».
Отбор заявок продлится до 25 июля. Сама программа реализуется в два этапа. Первым станет преакселератор – трехдневный обучающий интенсив «О социальном заказе», который будет проходить до 18 августа. В нем примут участие до 40–50 предпринимателей из числа подавших заявки и успешно прошедших последующее интервью. Из них в августе будут отобраны 25 счастливчиков, которые попадут в сам акселератор и получат персональную поддержку бизнес-трекеров, тьюторов и трехмесячное обучение.
Слушателей второго этапа ждут три месяца – с сентября по декабрь – модульного обучения, посвященного особенностям работы с социальным заказом, инструментам систематизации и развития бизнеса, навыкам управления и оценки социального эффекта предприятия. Применить всё это на практике и достичь персональной цели помогут эксперты – бизнес-трекеры и тьюторы. Кроме индивидуальных встреч с преподавателями запланированы общие мероприятия по обмену опытом с участием представителей разных регионов.
Для выпускников программы запланировано годовое постакселерационное сопровождение – персональная поддержка, консультации по запросу по вопросам исполнения заказа, мониторинг финансовой эффективности и анализ социального эффекта.
Выпускники акселератора смогут продемонстрировать рост оборота не менее чем на 15 %, наладить эффективное партнерством с государством и увеличить социальный эффект от своей деятельности. Так, по итогам 2022 года средний рост годового оборота участников составил 38,4 %. Тогда обучение прошли 22 руководителя организаций из 8 регионов России.
Подробнее о программе можно посмотреть на официальном сайте акселератора www.fnb-aksel.ru.