Стартует приём заявок для участия в акселерационной программе «Аксель.Соцзаказ»

Подать заявку можно на сайте акселератора www.fnb-aksel.ru. Программа нацелена на рост оборота, привлечение госфинансирования и масштабирование социального эффекта частных организаций, привлекаемых к оказанию государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

«Мы набираем уже второй поток участников. В этом году обучение смогут пройти большее количество лидеров социальных предприятий. Во-первых, значительно расширена география проекта – число участвующих регионов увеличено с 8 до 54. Кроме того, новый этап программы – преакселерация – станет доступен для 40–50 слушателей, где они смогут узнать об основах соцзаказа и принять решение о вхождении в реестр исполнителей, а далее принимать участие в мероприятиях по обмену опытом», – комментирует Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее».

Отбор заявок продлится до 25 июля. Сама программа реализуется в два этапа. Первым станет преакселератор – трехдневный обучающий интенсив «О социальном заказе», который будет проходить до 18 августа. В нем примут участие до 40–50 предпринимателей из числа подавших заявки и успешно прошедших последующее интервью. Из них в августе будут отобраны 25 счастливчиков, которые попадут в сам акселератор и получат персональную поддержку бизнес-трекеров, тьюторов и трехмесячное обучение.

Слушателей второго этапа ждут три месяца – с сентября по декабрь – модульного обучения, посвященного особенностям работы с социальным заказом, инструментам систематизации и развития бизнеса, навыкам управления и оценки социального эффекта предприятия. Применить всё это на практике и достичь персональной цели помогут эксперты – бизнес-трекеры и тьюторы. Кроме индивидуальных встреч с преподавателями запланированы общие мероприятия по обмену опытом с участием представителей разных регионов.

Для выпускников программы запланировано годовое постакселерационное сопровождение – персональная поддержка, консультации по запросу по вопросам исполнения заказа, мониторинг финансовой эффективности и анализ социального эффекта.

Выпускники акселератора смогут продемонстрировать рост оборота не менее чем на 15 %, наладить эффективное партнерством с государством и увеличить социальный эффект от своей деятельности. Так, по итогам 2022 года средний рост годового оборота участников составил 38,4 %. Тогда обучение прошли 22 руководителя организаций из 8 регионов России.

Подробнее о программе можно посмотреть на официальном сайте акселератора www.fnb-aksel.ru.