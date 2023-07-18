15 июля в полицию поступило заявление от 82-летней жительницы Гатчины. Ей позвонили «из банка» с сообщением о том, что неизвестные лица похитили с ее банковского счета 1 млн 200 тысяч рублей. Далее ей позвонил некто, представившийся сотрудником полиции. Он убедил женщину поехать в Санкт-Петербург в отделение банка «МКБ» на Народной улице и …прислал за пенсионеркой такси.

Дама приехала в банк, сняла миллион двести тысяч рублей и отдала деньги лично в руки неизвестному мужчине по имени Николай. Правда, только после того, как он назвал кодовое слово «тюльпан» – так велел голос в телефоне. Явка была на Народной, 1, под аркой.

Однако это был первый акт трагедии – и половина ущерба. На следующий день «вип-обслуживание» продолжилось: пенсионерке вновь позвонил неизвестный и сказал, что за ней пришла машина. Женщина взяла наличные своего мужа – 1 млн 200 тысяч рублей и поехала с ними на такси в Петербург. На том же самом месте – под аркой на Народной – она отдала деньги все тому же Николаю.

Ущерб составил 2 млн 400 тысяч рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.