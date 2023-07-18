Ленобласть и ДОСААФ развивают сотрудничество по военно-патриотическому воспитанию молодежи

«ДОСААФ станет партнером Ленобласти в организации подготовки ребят, которые хотят научиться управлению беспилотниками, навигационными системами, спецтранспортом и средствами РЭБ. Обучение может проходить на площадках общества и в молодежных центрах региона, например, в региональном центре военно-патриотического воспитания молодёжи “Авангард”», – отметил Александр Дрозденко.

В центре «Авангард» регулярно проводятся военно-патриотические смены для старшеклассников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений Ленинградской области. Привлечение профессиональных инструкторов ДОСААФ для проведения мастер-классов, тренингов и военно-патриотических игр поможет в формировании у молодого поколения патриотического мировоззрения, активной жизненной позиции, прикладных знаний и навыков, нравственных и морально-психологических качеств для участия в общественно-полезной деятельности и для защиты государственных интересов страны.